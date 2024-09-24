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Отопительный сезон начался в Астане

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 16:27 Фото: freepik
В акимате Астаны сегодня, 24 сентября 2024 года, заявили, что в столице начался отопительный сезон, сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале столичного акимата.

"Учитывая понижение температуры наружного воздуха, акиматом принято постановление о начале отопительного сезона 2024-2025 года. С 24 сентября начата поэтапная подача тепла в жилые дома. Полное подключение всех объектов планируется в течение двух-трех дней", – говорится в сообщении.

Ранее к отоплению подключали социальные объекты по их заявкам (школы, детские сады, поликлиники).

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