Студент героически спас детей из пожара в Степногорске

В апреле 2025 года студент колледжа в Степногорске Иван Мизин проявил настоящую отвагу и помог детям, которые оказались в опасной ситуации, сообщает Zakon.kz.

В Управлении образования Акмолинской области рассказали, что Иван Мизин, находясь в районе городской больницы, заметил пожар в двухэтажном заброшенном здании. Внутри горели дерево, диван и сухая трава, а здание стремительно наполнялось дымом. Все окна были закрыты решетками, за исключением одного выхода, возле которого бушевал огонь.

"К Ивану Мизину подбежали дети, которые сообщили, что в здании остались двое их друзей. Не раздумывая, парень бросился на помощь. Он пытался убрать горящий диван, чтобы освободить путь, однако тот не поддавался. Увидев рядом сотрудников полиции, он обратился к ним за помощью. Вместе они оперативно начали тушить возгорание до прибытия пожарной службы и спасли детей, находившихся в здании", – отметили в управлении.

Фото: Управление образования Акмолинской области

Благодаря смелым и решительным действиям студента удалось избежать трагедии. Сам он получил незначительные ожоги, не представляющие угрозы для жизни.

В марте 2025 года в Акмолинской области полицейские спасли мужчину и восьмилетнего ребенка, которые потеряли сознание из-за задымления в квартире во время пожара.