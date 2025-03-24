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Происшествия

Мужчину и ребенка, потерявших сознание из-за дыма, спасли полицейские Кокшетау

полиция, Акмолинская область, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 16:27 Фото: МВД РК
В Акмолинской области полицейские спасли мужчину и восьмилетнего ребенка, которые потеряли сознание из-за задымления в квартире во время пожара, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МВД, пожар случился в одной из пятиэтажек города 23 марта 2025 года.

Спустя буквально две минуты после тревожного сообщения помощник участкового Сагындык Курмантаев оказался на месте происшествия. Он увидел, что люди пытаются взломать квартиру, из которой не доносилось никаких звуков. Пожилой мужчина рассказал, что там находятся его сын и внук, но у него нет ключей.

"Когда дверь вскрыли, полицейский, приложив намоченную тряпку к лицу, вошел в помещение. В коридоре он обнаружил восьмилетнего ребенка, который потерял сознание от задымления. Мальчика вынесли на свежий воздух. Затем он нашел мужчину, лежащего без сознания всего в полутора метрах от прихожей", – рассказали в МВД.

К этому времени на помощь коллеге прибыл кинолог Артем Шмидт, который также принял участие в эвакуации. Вместе им удалось вынести мужчину, находившегося в бессознательном состоянии. Также в спасении приняли участие сотрудники патрульной службы.

Сейчас мужчина и мальчик находятся в реанимационном отделении. Полицейские надеются на их скорейшее выздоровление, а также выражают благодарность соседям, чьи решительные действия и храбрость сыграли ключевую роль в спасении людей.

Ранее полицейские спасли двух мужчин в области Жетысу, которые оказались в ледяной воде из-за того, что у них перевернулась лодка.

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Андрей Дюсупов
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