Моторное масло и машины загорелись в Степногорске
Фото: МЧС РК
Крупный пожар произошел 22 апреля в Степногорске, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС РК, в поселке Заводской города Степногорска Акмолинской области произошел пожар на складе с автозапчастями и автошинами.
"В результате пожара загорелись 600 литров отработанного масла, 600 литров чистого моторного масла и три легковых автомобиля", – сказано в распространенном сообщении.
Площадь пожара 1100 кв.м.
Жертв и пострадавших нет. В тушении задействованы силы и средства ДЧС.
Накануне, 21 апреля, в Кокшетау произошел пожар в многоэтажке. Пожилую женщину пришлось спасать с третьего этажа.
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