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Моторное масло и машины загорелись в Степногорске

Дизтопливо и машины загорелись в Степногосрке, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 16:29 Фото: МЧС РК
Крупный пожар произошел 22 апреля в Степногорске, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, в поселке Заводской города Степногорска Акмолинской области произошел пожар на складе с автозапчастями и автошинами.

"В результате пожара загорелись 600 литров отработанного масла, 600 литров чистого моторного масла и три легковых автомобиля", – сказано в распространенном сообщении.


Площадь пожара 1100 кв.м.

Жертв и пострадавших нет. В тушении задействованы силы и средства ДЧС.

Накануне, 21 апреля, в Кокшетау произошел пожар в многоэтажке. Пожилую женщину пришлось спасать с третьего этажа. 

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