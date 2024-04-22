Моторное масло и машины загорелись в Степногорске

Крупный пожар произошел 22 апреля в Степногорске, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС РК, в поселке Заводской города Степногорска Акмолинской области произошел пожар на складе с автозапчастями и автошинами.

"В результате пожара загорелись 600 литров отработанного масла, 600 литров чистого моторного масла и три легковых автомобиля", – сказано в распространенном сообщении.





Площадь пожара 1100 кв.м.

Жертв и пострадавших нет. В тушении задействованы силы и средства ДЧС.

Накануне, 21 апреля, в Кокшетау произошел пожар в многоэтажке. Пожилую женщину пришлось спасать с третьего этажа.