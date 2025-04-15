Мать из Жанаозена наказали за плохое воспитание сына

Штраф за пробелы в воспитании ребенка оплатит жительница Жанаозена. Ее 15-летний сын управлял автомобилем поздно ночью, сообщает Zakon.kz.

По информации lada.kz, дело рассматривали в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области по части 3 статьи 127 КоАП РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего).

Несовершеннолетний 2009 года рождения в 03:00 часа ночи 6 апреля попался за рулем автомобиля. Управлять транспортом он не имел права в силу возраста. Поэтому суд пришел к выводу, что мать не выполнила обязанности по воспитанию сына.

Женщина признала свою вину и согласилась с протоколом об административном правонарушении.

Санкция части 3 статьи 127 КоАП РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.

Постановлением суда родительница признана виновной по указанной статье. Ей назначено взыскание в виде штрафа.

Ранее жительницу Жанаозена наказали за ложное сообщение сына о заминированной школе.