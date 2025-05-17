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Происшествия

Пуля в глаз: жительница Актау требует наказать стрелявшего в ее сына

Полиция, заявление, уголовное дело, уголовное обвинение, уголовная статья, уголовные дела, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2025 08:10 Фото: Zakon.kz
Жительница города Актау Мадина Рысмаганбетова требует справедливого наказания для обидчика своего сына, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел еще в декабре прошлого года, но как уверяет женщина, расследование дела почему-то затягивается. Старшеклассник прошел экстренную операцию по спасению глаза, из которого извлекли пулю. Затем реабилитацию и повторную операцию. Все это время мама пострадавшего пытается добиться наказания для виновных, передает Astana TV.

Со слов женщины, в полиции все время просят справки от медиков, которые тут же предоставляются, но уголовное дело никак не сдвигается.

Как рассказали в полиции, назначена повторная медицинская экспертиза для определения степени вреда здоровью пострадавшего. Ее результаты будут готовы 6 июня. Далее дело будет передано в суд. Согласно данной статье, обидчику 11-тиклассника грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

В Атырауской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего насильника.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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