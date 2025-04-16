В Туркестане стартовала спартакиада "Кубок труда" среди студентов колледжей

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В городе Туркестане стартовала спартакиада "Кубок труда" среди студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования. В этом году в конкурсе принимают участие около двух тысяч студентов из колледжей 20-ти регионов Казахстана.

На открытии спартакиады на стадионе "Туркестан арена" с приветственным словом выступили министр просвещения РК Гани Бейсембаев и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Они пожелали спортсменам удачи. Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области "От всей души поздравляю с открытием первой республиканской спартакиады "Кубок труда", организованной среди студентов колледжей в рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий! Большое значение имеет то, что республиканская спартакиада проводится в священном и историческом месте нашей страны – городе Туркестане. Этот регион – яркий пример единства, цивилизации, культуры и созидания. В настоящее время ведется большая работа по трансформации системы технического и профессионального образования. С 1 сентября 2025 года объем подушевого финансирования увеличится вдвое. Это позволит улучшить материально-техническую базу колледжей, повысить квалификацию педагогов. Надеюсь, что сегодняшняя спартакиада не только подарит вам спортивную энергию, но и сформирует новое отношение к труду. Желаю всем удачи, крепкого здоровья и высоких побед!" – сказал Гани Бейсембаев и вручил Кубок труда акиму Туркестанской области Нуралхану Кушерову. Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области Аким области отметил, что Туркестанская область готова принять крупные спортивные состязания. "Глава государства Касым-Жомарт Кемелович объявил 2025 год Годом рабочих профессий. В связи с этим в Туркестане впервые стартовала республиканская спартакиада "Кубок труда-2025". Туркестанская область активно развивается. В регионе есть планы в области технического и профессионального образования. В 50 колледжах обучаются более 45 тысяч студентов. В этом году мы выделяем более 15 тысяч грантов колледжам. Адаптируем учебные программы в соответствии с требованиями рынка. Будут получены лицензии на 11 новых рабочих специальностей. Туркестан – историческое место! Президент страны придал городу особый статус и уделяет постоянное внимание его развитию. Проведение республиканской спартакиады в священном городе вполне закономерно. Потому что в Туркестане живут люди труда. В области в рамках региональной карты занятости будет создано более 130 тысяч новых рабочих мест. 60 процентов из них предназначены для рабочих профессий. В области открываются новые заводы и производственные мощности. Приглашаем молодежь к нам трудиться. Уважаемые спортсмены! Справедливый Казахстан создают честные люди. Благодаря "Кубку труда" мы воспитываем честную, патриотичную молодежь. По итогам соревнований лучшим студентам будвт присуждены образовательные гранты Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави. Ряд ведущих предприятий вручат победителям специальные сертификаты и примут на работу. Я надеюсь, что спартакиада вдохновит молодежь!" – сказал Нуралхан Кушеров. Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области Торжественная церемония открытия спартакиады в Туркестане была организована на высоком уровне и представлена театрализованными фигурами Абу Наср аль-Фараби, Ходжа Ахмет Ясави, Ибрая Алтысарина, Кажымукана Мунайтпасова. Прозвучали патриотические песни. Отметим, в программу спартакиады включены баскетбол, мини-футбол, футзал, тогызкумалак, шахматы, настольный теннис и волейбол. Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

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