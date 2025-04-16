#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
516.91
586.33
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
516.91
586.33
6.3
Общество

В Туркестане стартовала спартакиада "Кубок труда" среди студентов колледжей

Стартовала в Туркестане, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 08:21 Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В городе Туркестане стартовала спартакиада "Кубок труда" среди студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования. В этом году в конкурсе принимают участие около двух тысяч студентов из колледжей 20-ти регионов Казахстана.

На открытии спартакиады на стадионе "Туркестан арена" с приветственным словом выступили министр просвещения РК Гани Бейсембаев и аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров. Они пожелали спортсменам удачи.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

"От всей души поздравляю с открытием первой республиканской спартакиады "Кубок труда", организованной среди студентов колледжей в рамках объявленного Главой государства Года рабочих профессий! Большое значение имеет то, что республиканская спартакиада проводится в священном и историческом месте нашей страны – городе Туркестане. Этот регион – яркий пример единства, цивилизации, культуры и созидания. В настоящее время ведется большая работа по трансформации системы технического и профессионального образования. С 1 сентября 2025 года объем подушевого финансирования увеличится вдвое. Это позволит улучшить материально-техническую базу колледжей, повысить квалификацию педагогов. Надеюсь, что сегодняшняя спартакиада не только подарит вам спортивную энергию, но и сформирует новое отношение к труду. Желаю всем удачи, крепкого здоровья и высоких побед!" – сказал Гани Бейсембаев и вручил Кубок труда акиму Туркестанской области Нуралхану Кушерову.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Аким области отметил, что Туркестанская область готова принять крупные спортивные состязания.

"Глава государства Касым-Жомарт Кемелович объявил 2025 год Годом рабочих профессий. В связи с этим в Туркестане впервые стартовала республиканская спартакиада "Кубок труда-2025". Туркестанская область активно развивается. В регионе есть планы в области технического и профессионального образования. В 50 колледжах обучаются более 45 тысяч студентов. В этом году мы выделяем более 15 тысяч грантов колледжам. Адаптируем учебные программы в соответствии с требованиями рынка. Будут получены лицензии на 11 новых рабочих специальностей. Туркестан – историческое место! Президент страны придал городу особый статус и уделяет постоянное внимание его развитию. Проведение республиканской спартакиады в священном городе вполне закономерно. Потому что в Туркестане живут люди труда. В области в рамках региональной карты занятости будет создано более 130 тысяч новых рабочих мест. 60 процентов из них предназначены для рабочих профессий. В области открываются новые заводы и производственные мощности. Приглашаем молодежь к нам трудиться. Уважаемые спортсмены! Справедливый Казахстан создают честные люди. Благодаря "Кубку труда" мы воспитываем честную, патриотичную молодежь. По итогам соревнований лучшим студентам будвт присуждены образовательные гранты Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави. Ряд ведущих предприятий вручат победителям специальные сертификаты и примут на работу. Я надеюсь, что спартакиада вдохновит молодежь!" – сказал Нуралхан Кушеров.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Торжественная церемония открытия спартакиады в Туркестане была организована на высоком уровне и представлена театрализованными фигурами Абу Наср аль-Фараби, Ходжа Ахмет Ясави, Ибрая Алтысарина, Кажымукана Мунайтпасова. Прозвучали патриотические песни.

Отметим, в программу спартакиады включены баскетбол, мини-футбол, футзал, тогызкумалак, шахматы, настольный теннис и волейбол.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
В Туркестанской области стало больше ирбисов
Общество
07:35, Сегодня
В Туркестанской области стало больше ирбисов
Мать из Жанаозена наказали за плохое воспитание сына
Общество
03:59, 16 апреля 2025
Мать из Жанаозена наказали за плохое воспитание сына
Мошенник под видом сотрудника ООН выманил у казахстанки деньги
Общество
20:02, 15 апреля 2025
Мошенник под видом сотрудника ООН выманил у казахстанки деньги
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: