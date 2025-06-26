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Общество

Появилась важная информация для выпускников школ и девятых классов

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 15:16 Фото: Zakon.kz
На портале eGov.kz стартовал сезонный прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе АО "НИТ" 26 июня рассказали, что в 2025 году услугу существенно обновили.

"Система подачи заявлений получила новые функции и фильтры, которые помогают быстро выбрать учебное заведение, избежать ошибок и сэкономить время. Теперь при оформлении заявки можно сразу указать необходимость предоставления общежития или бесплатного питания. Для граждан, прошедших срочную воинскую службу по призыву, предусмотрена возможность прикрепления подтверждающего документа", – сообщили в организации.

Один абитуриент может подать только одну заявку с возможностью выбора до четырех специальностей в 4 разных колледжах.

Срок оказания услуги составляет от трех до пяти рабочих дней. Прием документов проводится поэтапно и зависит от формы обучения и выбранной образовательной программы.

С инструкцией, как подать заявку, можно ознакомиться ниже в карусели.

24 июня казахстанцам рассказали, как можно оформить новое удостоверение личности полностью онлайн.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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