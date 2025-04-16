Названы размеры пособий казахстанцам, кто потерял здоровье или близких

В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) заявили, что в Казахстане усилена поддержка уязвимых категорий населения. По данным ведомства, 185 млрд тенге выплачено жителям страны в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

Детально озвучено, что с начала 2025 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 162,8 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 22,2 млрд тенге.

Так, как уточнили в МТСЗН, по состоянию на 1 апреля 2025 года численность получателей ГСП по инвалидности составила 541,1 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 196,2 тыс. человек.

Стоит отметить:

"Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год".

Кроме того, размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Далее идет дополнение о том, что участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.

"По состоянию на 1 апреля 2025 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 90,6 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 63 тыс. семей". Пресс-служба МТСЗН РК

Размеры выплат индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года;

коэффициентов утраты трудоспособности;

количества иждивенцев;

стажа участия в системе обязательного социального страхования;

замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

С 1 января 2025 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 6,5 % в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства также на 6,5 % были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

"В 2025 году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы – 101 702 тенге, 2 группы – 81 362 тенге, 3 группы – 55 474 тенге". Пресс-служба МТСЗН РК

По состоянию на 1 апреля средний размер социальных выплат по утрате трудоспособности составляет 70 688 тенге, по потере кормильца – 72 881 тенге.

Днем ранее, 15 апреля, мы рассказывали, на что могут рассчитывать многодетные семьи в Казахстане. Как оказалось, с начала 2025 года выплатами государственных пособий многодетным семьям и награжденным матерям в среднем охвачены 851,4 тыс. человек на общую сумму 150,9 млрд тенге.