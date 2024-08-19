Размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца озвучили в Минтруда Казахстана

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана 19 августа 2024 года рассказали, что более 404 млрд тенге выплачено гражданам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в текущем году размеры государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности от общего заболевания составляют для:

1-й группы – 95 496 тенге;

2-й группы – 76 397 тенге;

3-й группы – 52 089 тенге.

По состоянию на 1 августа средний размер социальных выплат составляет:

по утрате трудоспособности – 57 685 тенге;

по потере кормильца – 60 644 тенге.

В Минтруда уточнили, что с начала года на выплату ГСП по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 357,3 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 46,8 млрд тенге.

По состоянию на 1 августа 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 539,7 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 186,5 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования, в случае наступления социальных рисков, осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 августа 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 96,2 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 64,1 тыс. семей.

В Минтруда подчеркнули, что размеры выплат индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года;

коэффициентов утраты трудоспособности;

количества иждивенцев;

стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

С 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

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Ранее сообщалось, что с начала 2024 года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 306,6 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 40,2 млрд тенге.