Пособие по инвалидности и потере кормильца: сколько получают казахстанцы

Порядка 461,5 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца. Об этом 18 сентября 2024 года рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что с начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 408,1 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 53,4 млрд тенге.

По данным Минтруда, в текущем году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют:

1 группа – 95 496 тенге,

2 группа – 76 397 тенге,

3 группа – 52 089 тенге.

А по состоянию на 1 сентября средний размер социальных выплат составляет:

по утрате трудоспособности – 58 257 тенге,

– 58 257 тенге, по потере кормильца – 61 939 тенге.

По состоянию на 1 сентября текущего года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 541,2 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 185,7 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 сентября 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 97,5 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 64,7 тыс. семей.

Размеры выплат индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года,

коэффициентов утраты трудоспособности,

количества иждивенцев,

стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

В Минтруда отметили, что эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета.

С 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

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По состоянию на 1 августа 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляла порядка 539,7 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 186,5 тыс. человек.