За вклад в единство: в Акмолинской области чествовали активистов АНК

2025 год для всей страны ознаменован 30-летием Ассамблеи народа Казахстана - одного из важнейших институтов гражданского общества, символа национального единства и межэтнического согласия.

В честь этой знаковой даты в регионах на протяжении всего юбилейного года проходят встречи, диалоговые площадки и другие масштабные мероприятия. Так, в Акмолинской области в торжественной обстановке состоялось расширенное заседание совета АНК.

Мероприятие собрало представителей этнокультурных объединений, органов власти, научной и педагогической общественности, молодежных организаций и СМИ. Модератором встречи выступил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. В своём вступительном слове глава региона подчеркнул, что за 30 лет Ассамблея стала мощным общественным институтом.

"Ассамблея народа Казахстана — это не только символ, но и реальный механизм, обеспечивающий мир и стабильность. Сегодня, как и тридцать лет назад, она выполняет важнейшую миссию — укрепление единства, взаимопонимания и доверия между представителями разных этносов нашей страны. Мы гордимся тем, что в Акмолинской области это движение активно развивается и вносит свой вклад в общенациональную повестку", – отметил Марат Ахметжанов.

Только за прошлый год в регионе было организовано свыше тысячи мероприятий, охвативших более 40 тысяч человек. В числе ключевых направлений — проекты по патриотическому воспитанию молодёжи, пропаганде семейных ценностей, продвижению государственного языка и развитию волонтёрства.

"В целях воспитания патриотизма молодежи, борьбы с зависимостью от вредных привычек, расточительностью, пропаганда единства совет аксакалов реализует проекты "Адал Азамат", "Кемелдік пен креатив". Советы матерей активно реализуют проекты ассамблеи "Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт", "Салауатты сана" и "Әже тәрбиесі – ұлылықтың дәні", направленные на сохранение семейных ценностей, защиту здоровья матери и ребенка. В этом году по инициативе совета во Дворце бракосочетания запущен проект "Ақ тілек: 30 жұпқа бақыт сыйлау", предусматривающий благословение молодых пар", – рассказал присутствующим заведующий секретариатом Сабырхан Кенжебаев.

Фото: УВП Акмолинской области

Большое внимание уделяется вопросам медиации и предотвращению конфликтов: работает этномедиационный центр, реализующий проект "Елдесу және татуласу". Кроме того, активно развивается работа с молодежью — движение "Ассамблея жастары" реализует такие инициативы, как "Social jastar", "Этно-view" и "Тәрбие басы – еңбек", направленные на воспитание у молодых людей чувства ответственности и уважения к культурному многообразию.

"Мы воспитываем не просто граждан, а патриотов своей страны", — подчеркнула директор школы села Родина Елена Нижник, рассказывая о практике внедрения патриотического воспитания в школьной среде.

Своим опытом также поделилась председатель корейского объединения "Чинсон" Ольга Лян, подчеркнув важность сохранения этнокультурной самобытности. Отдельный блок обсуждения был посвящён благотворительным проектам: только в 2023 году через центр "Жомарт жан" помощь получили более 20 тысяч нуждающихся на сумму свыше 58 миллионов тенге.

Фото: УВП Акмолинской области

Завершающем аккордом заседания стала церемония вручения юбилейных медалей "30 лет Ассамблеи народа Казахстана" — в знак признания заслуг в укреплении общественного согласия и дружбы. Среди награжденных — руководители этнокультурных объединений, представители научного сообщества, педагоги и ветераны труда.

"Наш центр работает с 2016 года. Одной из главных задач мы считаем благотворительность. Мы активно участвуем в общественной жизни, организуем национальные праздники, встречи. У нас есть молодежное крыло, которое помогает сохранять традиции и передавать их будущим поколениям. Для нас юбилей Ассамблеи — это не просто дата, это знак признания нашего вклада в общее дело", – поделилась своими впечатлениями председатель узбекского национального культурного центра Тожибуви Медетова, получившая награду.