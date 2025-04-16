Аким Алматы вручил юбилейные медали от главы государства представителям АНК

В Алматы построят новый Дом дружбы.

В этом году исполняется 30 лет Ассамблеи народа Казахстана — общественного института, образованного указом главы государства. Алматы стал местом, где было принято решение о ее создании и сформированы основные принципы казахстанской модели межэтнического согласия.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Республиканском Доме дружбы прошло расширенное заседание, посвященное 30-летию Ассамблеи народа Казахстана. По поручению президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева аким Алматы Ерболат Досаев вручил юбилейные медали "Қазақстан халқы Ассамблеясына 30 жыл" представителям этнокультурных объединений, депутатам маслихата и ветеранам АНК, внесшим значительный вклад в развитие межэтнического согласия.

"Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев неизменно подчеркивает высокую значимость Ассамблеи как уникального института народной дипломатии, обеспечивающего межэтническое согласие — ключевое условие устойчивого развития государства. 1 марта 1995 года в Алматы — колыбели независимости Казахстана — был подписан Указ президента об образовании Ассамблеи народа Казахстана. Именно в нашем городе был заложен фундамент уникальной казахстанской модели межэтнического согласия и единства, которая впоследствии стала неотъемлемой частью государственной политики и ключевым фактором экономического и социального развития страны", – сказал в своем выступлении аким Алматы Ерболат Досаев.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Выступая на заседании, аким города Ерболат Досаев отметил, что за три десятилетия Ассамблея стала действенным институтом народной дипломатии и диалога, укрепляющим принципы "Единства в многообразии" и служащим основой стабильности в условиях глобальных вызовов.

От имени награжденных участники выразили признательность за высокую государственную оценку и подтвердили готовность и дальше работать во имя мира, единства и укрепления гражданской идентичности. Особый акцент в выступлениях был сделан на ценности межэтнического доверия, исторической благодарности и духовного единства.

"Гостеприимство и доброта казахского народа, а также благодарность и признательность других этносов — вот основа дружбы, взаимопонимания и открытости, на которых стоит Ассамблея", — подчеркнул Георгий Кан, заместитель председателя ОО "Алматинский корейский национальный центр".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Важным направлением дальнейшего развития станет создание современной инфраструктуры для этнокультурных объединений. Ерболат Досаев сообщил о планах акимата построить в Алматы новое здание Дома дружбы.

"Сегодня более 30 этнокультурных объединений ведут активную деятельность на базе Дома дружбы. Мы считаем важным обеспечить их современной площадкой, которая станет центром культурного обмена, символом открытости и уважения к многообразию", — отметил он.

Аким также подчеркнул, что в Алматы при поддержке городской АНК успешно действуют четыре национальных театра и семь редакций этнических СМИ, что способствует сохранению языков, культуры и межнационального диалога.

Отдельное внимание Ерболат Досаев уделил гражданским инициативам и проектам, направленным на формирование казахстанской идентичности. В Алматы при поддержке Ассамблеи реализуются образовательные, патриотические и экологические инициативы, активно работают Советы аксакалов и матерей. В этом году в городе пройдут Республиканский Совет аксакалов и Форум Совета матерей.

Совместно с депутатской группой "Ынтымақ" запущены инициативы по поддержке молодежи, включая школу молодого политика "Қайраткер", образовательный проект "Маслихат LUB" и экологическую акцию "Рақмет, Жер-Ана!".

В свою очередь в ходе заседания представители этнокультурных объединений и молодежных организаций выразили благодарность за поддержку и подчеркнули роль Алматы как флагмана общественных и культурных инициатив.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Все самые сильные молодежные инициативы начинаются именно в Алматы. Наш мегаполис задает тон и становится примером для других регионов страны", — отметил Рустам Кайрыев, куратор представительства РОО "Ассамблея жастары" в Алматы.

В завершение Ерболат Досаев от имени президента Республики Казахстан поблагодарил членов АНК за неоценимый вклад в развитие Ассамблеи, которая на протяжении 30 лет не только укрепляет межэтническое согласие, но и играет ключевую роль в реализации государственной политики. Он отметил, что врученные юбилейные награды являются выражением признания за все, что они уже сделали и еще сделают во благо Казахстана. Эти награды стали символом высокой государственной оценки преданности делу мира, единства и межэтнической гармонии.