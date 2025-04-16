"Поможем вернуть деньги": полиция обратилась к казахстанцам
Фото: Zakon.kz
Департамент полиции Актобе рассказал казахстанцам об очередной схеме мошенничества, сообщает Zakon.kz.
Жительница Актобе попалась на уловку мошенников и в надежде вернуть деньги снова была обманута.
Как рассказали 16 апреля 2025 года в полиции Актобе, сначала женщина потеряла деньги, поверив мошенникам в интернете. Позже, пытаясь вернуть средства, она попалась на уловку "юристов" в Instagram, обещавших помощь в возврате средств.
"Во время переписки с "помощниками", которые представлялись специалистами по возврату средств, женщине предложили оформить несколько потребительских кредитов в микрофинансовых организациях якобы для оплаты комиссии и активации возврата. Следуя инструкциям лжеспециалистов, потерпевшая оформила кредиты и перевела на предоставленные банковские счета более 8 миллионов тенге", – сообщили в полиции.
В результате женщина не только не вернула свои деньги, но и оказалась в кредитах.
Департамент полиции напоминает:
- Будьте крайне осторожны при взаимодействии с неизвестными лицами в интернете, особенно если речь идет о деньгах.
- Не доверяйте аккаунтам в социальных сетях, предлагающим юридические услуги или помощь в возврате денег. Настоящие юристы и правоохранительные органы никогда не попросят оформлять кредиты для возврата средств.
Ранее житель Акмолинской области взял крупный кредит после общения с "представителем Министерства финансов".
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