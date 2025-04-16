#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
516.91
586.33
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+11°
$
516.91
586.33
6.3
Общество

"Поможем вернуть деньги": полиция обратилась к казахстанцам

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 13:34 Фото: Zakon.kz
Департамент полиции Актобе рассказал казахстанцам об очередной схеме мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Жительница Актобе попалась на уловку мошенников и в надежде вернуть деньги снова была обманута.

Как рассказали 16 апреля 2025 года в полиции Актобе, сначала женщина потеряла деньги, поверив мошенникам в интернете. Позже, пытаясь вернуть средства, она попалась на уловку "юристов" в Instagram, обещавших помощь в возврате средств.

"Во время переписки с "помощниками", которые представлялись специалистами по возврату средств, женщине предложили оформить несколько потребительских кредитов в микрофинансовых организациях якобы для оплаты комиссии и активации возврата. Следуя инструкциям лжеспециалистов, потерпевшая оформила кредиты и перевела на предоставленные банковские счета более 8 миллионов тенге", – сообщили в полиции.

В результате женщина не только не вернула свои деньги, но и оказалась в кредитах.

Департамент полиции напоминает:

  • Будьте крайне осторожны при взаимодействии с неизвестными лицами в интернете, особенно если речь идет о деньгах.
  • Не доверяйте аккаунтам в социальных сетях, предлагающим юридические услуги или помощь в возврате денег. Настоящие юристы и правоохранительные органы никогда не попросят оформлять кредиты для возврата средств.

Ранее житель Акмолинской области взял крупный кредит после общения с "представителем Министерства финансов".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Прокурор Айжан Аймаганова обратилась к казахстанцам
Общество
14:34, Сегодня
Прокурор Айжан Аймаганова обратилась к казахстанцам
Грандиозный фестиваль современной казахстанской музыки OYU Fest пройдет при поддержке Kaspi.kz
Общество
14:24, Сегодня
Грандиозный фестиваль современной казахстанской музыки OYU Fest пройдет при поддержке Kaspi.kz
Совместный телеканал могут открыть страны Центральной Азии
Общество
14:17, Сегодня
Совместный телеканал могут открыть страны Центральной Азии
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: