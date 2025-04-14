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Общество

Казахстанец взял крупный кредит после общения с "представителем министерства финансов"

Казахстан, мошенники, представитель министерства финансов, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 17:37 Фото: pixabay
Очередной казахстанец потерял бдительность и стал жертвой интернет-мошенников, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о жителе Есильского района Акмолинской области. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, он обратился к ним 9 апреля и рассказал, что после оформления заказа в интернет-магазине через банковское приложение его обманули мошенники.

"По словам потерпевшего, вскоре после покупки ему позвонила женщина, представившаяся курьером. Под предлогом подтверждения заказа она попросила продиктовать четырехзначный код из SМS. Затем мужчине поступил звонок на WhatsApp от человека, представившегося сотрудником единого контакт-центра. Заявив о якобы попытке взлома его личных данных, собеседник перевел разговор на "отдел по борьбе с киберпреступностью", а затем – на "представителя министерства финансов". Во время видеозвонка неизвестный в деловом костюме сообщил, что на имя потерпевшего якобы оформляются кредиты в шести банках. Чтобы "урегулировать ситуацию", мужчине предложили оформить онлайн-кредит на 1 млн тенге и перевести средства на указанный счет. Испугавшись и не успев разобраться в происходящем, заявитель выполнил все указания мошенников", – рассказали в полиции.

Позже мужчина связался с банками и выяснил, что большинство из них заблокировали подозрительные заявки, однако в одном случае кредит все же был оформлен. Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование. Ведутся следственные действия по установлению причастных лиц.

Ранее в Шымкенте бабушка после общения с мошенниками сняла со счетов все деньги и отдала им 46 млн тенге. К счастью, полиция нашла злоумышленников и деньги вернули

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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