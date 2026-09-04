"На вашего ребенка навели сильную порчу": к казахстанцам с важным предупреждением обратилась полиция

Полиция призывает казахстанцев быть бдительными и остерегаться нового вида мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 4 сентября 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) РК:

"В интернете участились случаи, когда мошенники, представляясь "целителями", "ясновидящими" или "гадалками", сообщают гражданам, что "на их ребенка навели сильную порчу", и предлагают за деньги "исцелить его и снять порчу". Мошенники используют страх людей и их тревогу за близких".

Как правило, они связываются с гражданами через социальные сети и мессенджеры, рассказывают о различных "признаках" и убеждают, что ситуация серьезная.

"После этого под предлогом "проведения лечения", "снятия порчи" или "покупки необходимых предметов" просят перевести деньги". Пресс-служба МВД РК

В связи с этим полиция предупреждает граждан:

не доверяйте обещаниям неизвестных людей в интернете "вылечить", "снять порчу" или "избавить от сглаза";

не переводите деньги на счета незнакомых людей;

никому не сообщайте свои персональные данные, реквизиты банковских карт и коды из SMS-сообщений;

не поддавайтесь страху и панике, проверяйте полученную информацию через несколько источников;

если столкнулись с подозрительной ситуацией, сохраните переписку и квитанции о переводах.

"Помните: мошенники используют доверие людей, их страх и тревогу за своих близких. Требование денег под предлогом "порчи", "сглаза", "колдовства" и подобных тем может быть одним из способов мошенничества". Пресс-служба МВД РК

Казахстанцев, с которых подобным образом требуют деньги, и тех, кто уже стал жертвой мошенников, стражи порядка призывают немедленно сообщить об этом по номеру "102".

3 сентября 2026 года стало известно, что актюбинец "озолотился" на фейковых объявлениях, сдав несуществующие квартиры людям.