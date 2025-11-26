#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.4
598.13
6.55
Общество

В МВД прокомментировали введение новых ужесточений для самокатчиков

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 17:55 Фото: Zakon.kz
Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 26 ноября 2025 года озвучил, что обсуждается ужесточение правил для самокатчиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, почему в Алматы изымают самокаты и планируются ли ужесточения в КоАП, включая обязательные права для их водителей.

"По самокатам мы вам дадим отдельную информацию. Потому что ряд поправок, которые рассматриваются, сейчас находится в межведомственной рабочей группе парламента. Они обсуждаются с общественностью и учеными-правоведами. Сегодня, как вы знаете, основная тема, на которую я был приглашен, – это принятие поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, касающихся применения насилия и угроз его применения в отношении медицинских работников", – озвучил Адилов.

Журналисты напомнили о недавней гибели самокатчика в Костанае и спросили, не приведет ли запрет езды по тротуарам и перевод самокатчиков на дороги к росту смертельных случаев.

"По самокатчикам есть принципиальная позиция: закон и порядок должны работать для всех. Нарушения правил дорожного движения со стороны пользователей самокатов, в том числе допускающие травматизм, недопустимы. Еще раз повторюсь: ряд поправок, касающихся работы каршеринговых компаний, передвижения самокатов, транспортных средств и других вопросов будет рассмотрен в комплексе", – ответил Адилов.

15 сентября 2025 стало известно, что cамокатчик сбил ребенка в парке Алматы и скрылся с места происшествия.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Появились новые подробности о деле убитой в Германии казахстанки
11:35, 13 ноября 2025
Появились новые подробности о деле убитой в Германии казахстанки
Слухи о легализации конопли в Казахстане прокомментировали в МВД
18:15, 16 апреля 2025
Слухи о легализации конопли в Казахстане прокомментировали в МВД
В Казахстане хотят ввести госномера для самокатов и велосипедов
17:41, 16 апреля 2025
В Казахстане хотят ввести госномера для самокатов и велосипедов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: