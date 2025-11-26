В МВД прокомментировали введение новых ужесточений для самокатчиков

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса 26 ноября 2025 года озвучил, что обсуждается ужесточение правил для самокатчиков, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ уточнили, почему в Алматы изымают самокаты и планируются ли ужесточения в КоАП, включая обязательные права для их водителей.

"По самокатам мы вам дадим отдельную информацию. Потому что ряд поправок, которые рассматриваются, сейчас находится в межведомственной рабочей группе парламента. Они обсуждаются с общественностью и учеными-правоведами. Сегодня, как вы знаете, основная тема, на которую я был приглашен, – это принятие поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, касающихся применения насилия и угроз его применения в отношении медицинских работников", – озвучил Адилов.

Журналисты напомнили о недавней гибели самокатчика в Костанае и спросили, не приведет ли запрет езды по тротуарам и перевод самокатчиков на дороги к росту смертельных случаев.

"По самокатчикам есть принципиальная позиция: закон и порядок должны работать для всех. Нарушения правил дорожного движения со стороны пользователей самокатов, в том числе допускающие травматизм, недопустимы. Еще раз повторюсь: ряд поправок, касающихся работы каршеринговых компаний, передвижения самокатов, транспортных средств и других вопросов будет рассмотрен в комплексе", – ответил Адилов.

15 сентября 2025 стало известно, что cамокатчик сбил ребенка в парке Алматы и скрылся с места происшествия.