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Общество

В Казахстане хотят ввести госномера для самокатов и велосипедов

Закон о самокатах, нарушение, мвд, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2025 17:41 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 16 апреля 2025 года на брифинге в Мажилисе ответил на вопрос о планах ужесточения закона касательно самокатчиков и велосипедистов, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, казахстанцы жалуются, что самокатчики продолжают ездить по тротуарам и не соблюдают скоростной режим. Помимо этого, из-за отсутствия номерных знаков тяжело привлечь их к ответственности. 

Санжар Адилов ответил, что по самокатчикам работа продолжается.

"На площадке межведомственной рабочей группы при Министерстве юстиции мы готовим ряд дополнительных поправок. В том числе есть предложение по внедрению практики, применяемой за рубежом – мы изучали опыт Швейцарии: там госномера есть не только на самокатах, но и на велосипедах. Поэтому данная норма и предложение считаются очень актуальными. Сейчас мы находимся на стадии активной работы", – дополнил он. 

4 апреля 2025 года председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев  рассказал, как планируется навести порядок с самокатчиками, нарушающими правила дорожного движения. 

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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