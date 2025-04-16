В Казахстане хотят ввести госномера для самокатов и велосипедов

Заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов 16 апреля 2025 года на брифинге в Мажилисе ответил на вопрос о планах ужесточения закона касательно самокатчиков и велосипедистов, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ отметили, казахстанцы жалуются, что самокатчики продолжают ездить по тротуарам и не соблюдают скоростной режим. Помимо этого, из-за отсутствия номерных знаков тяжело привлечь их к ответственности.

Санжар Адилов ответил, что по самокатчикам работа продолжается.

"На площадке межведомственной рабочей группы при Министерстве юстиции мы готовим ряд дополнительных поправок. В том числе есть предложение по внедрению практики, применяемой за рубежом – мы изучали опыт Швейцарии: там госномера есть не только на самокатах, но и на велосипедах. Поэтому данная норма и предложение считаются очень актуальными. Сейчас мы находимся на стадии активной работы", – дополнил он.

4 апреля 2025 года председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев рассказал, как планируется навести порядок с самокатчиками, нарушающими правила дорожного движения.

