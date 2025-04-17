Аграрный апгрейд: Акмолинская область удваивает сельхозпроизводство

Более 600 сельхозпроизводителей, ученых и представителей госорганов собрались на агросовещании, чтобы обсудить, как весна 2025 года должна стать стартом для нового сельскохозяйственного рывка.

Атмосфера – деловая, но с прицелом на результат: подготовка к посевной идет полным ходом, склады забиты семенами, техника на старте, удобрения готовы, долги прошлого года закрыты.

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов задал тон всей встрече. Он напомнил, что регион – это не просто житница страны, а опора продовольственной безопасности Казахстана. А значит, и подход к делу должен быть соответствующим – с максимальной отдачей, точным расчетом и без лишних рисков. Ахметжанов процитировал президента, который на Национальном курултае подчеркнул: у Казахстана есть все ресурсы, чтобы войти в число аграрных лидеров мира. Для этого, по словам акима, нужно одно – "сеять с умом".

"В прошлом году область подтвердила статус главной житницы страны, собрав рекордный урожай зерна – 6,5 млн тонн. Этому способствовала значительная господдержка в виде субсидирования и льготного кредитования", – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Фото: УВП Акмолинской области

Выступая перед местными аграриями, первый вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов призвал пользоваться всеми доступными инструментами для повышения эффективности и производительности в сельском хозяйстве.

"Начатое в прошлом году льготное финансирование посевной в этом году продолжится. Сумма кредитования доведена до 700 млрд. тенге, это намного больше объемов прошлого года. Для повышения доступности кредитования мы расширили каналы до шести – АКК, СПК, коммерческие банки, кредитные товарищества, региональные инвестиционные центры и микрофинансовые организации", – рассказал Азат Султанов.

На этот сезон амбиции не меньше. Замакима Мурат Балпан представил факты: на развитие АПК в этом году направлено порядка 200 млрд тенге. Из них 63,3 – субсидии, остальное — льготные кредиты и форвардный закуп. Популярные программы "Кен Дала" и "Кен Дала – 2" пользуются стабильным спросом: уже одобрено 413 заявок на сумму почти 66 млрд.

Фото: УВП Акмолинской области

Особое внимание — удобрениям. В почву планируют внести 336 тысяч тонн минеральных удобрений. Это почти на 80 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Заключено уже 266 договоров с казахстанскими производителями – поддержка локального рынка в действии. Семена – еще один стратегический ресурс. Их в регионе достаточно, и это результат кропотливой работы аграриев и семеноводов.

Без техники, как говорится, никуда.

"На посевную выведут около 37 тысяч единиц – от тракторов до посевных комплексов. Все готово к выходу в поля. Осталось дождаться нужной температуры и зеленого сигнала от природы", – доложили на агросовещании.

География спикеров впечатляет: свои практики и решения представили аграрии из Есильского района, руководители научных центров, агрономы и даже представители Казгидромета. От прогноза погоды до сортов пшеницы — обсуждали все, что влияет на урожай.

В финале совещания участникам дали четкие ориентиры: техника должна быть готова на 100%, дизтопливо — поставлено без задержек, сортовой состав – обновлен. Весна не ждет, а значит, и аграрии не должны.

Фото: УВП Акмолинской области

Акмолинская область снова делает ставку на науку, технологии и четкую организацию.