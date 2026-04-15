Главная житница страны: Акмолинская область готовится к новому аграрному рекорду

Акмолинская область, по праву считающаяся "сердцем" аграрного сектора Казахстана, вступает в новый сельскохозяйственный сезон с амбициозными планами и готовностью к очередным рекордам, сообщает Zakon.kz.

Прошедшее в Кокшетау масштабное агросовещание с участием более 650 человек – от руководителей хозяйств до представителей министерства – стало отправной точкой для большой работы. После исторически успешного 2025 года, когда регион получил высочайшую оценку главы государства, планка поднята максимально высоко: аграрии намерены довести объем валовой продукции сельского хозяйства до 1,3 трлн тенге.

Открывая встречу и анализируя пройденный путь, аким области Марат Ахметжанов обратился к аграриям.

"Глава государства уделяет особое внимание развитию аграрного сектора, где нашей области отведена роль главной житницы страны. Прошлый год стал для нас знаковым: мы не просто подтвердили свой статус, но и укрепили его, собрав исторически рекордный урожай, а валовый выпуск сельхозпродукции впервые достиг отметки в 1,2 трлн тенге. Это признание самоотверженного труда наших земляков – от механизаторов до агрономов. Но сегодня перед нами стоит еще более серьезный вызов – закрепить этот успех, обеспечив продовольственную безопасность и доведя объем продукции до 1,3 трлн тенге за счет новых подходов и четкой дисциплины". Марат Ахметжанов

Этот призыв к дисциплине и технологичности подкреплен конкретными цифрами: в этом году посевная площадь вырастет до 5,6 млн га. Однако регион осознанно уходит от простой гонки за объемами в сторону глубокой диверсификации. Акцент смещается на масличные культуры, площади под которые вырастут до рекордных 600 тыс. га, и на укрепление кормовой базы для нужд животноводства.

Особую роль в этом процессе играет Агрономический совет – уникальная площадка, где наука в лице ученых НПЦ зернового хозяйства имени А. И. Бараева дает аграриям "карту боя". Учитывая климатические особенности этого года – обилие влаги при сложном температурном режиме – роль научного сопровождения становится решающей.

"Мы понимаем, что в зоне рискованного земледелия успех гарантирует только союз науки и практики. Строгий контроль за соблюдением технологий и рекомендации нашего Агросовета позволяют нам минимизировать любые погодные риски. Со своей стороны государство обеспечило беспрецедентную финансовую подушку безопасности: на развитие аграрного сектора региона выделено более 85,5 млрд тенге. Мое поручение однозначно – уже к маю все долги по субсидиям за прошлые годы должны быть полностью закрыты, чтобы каждый тенге работал на поле. Наша цель – не просто посеять, а создать условия для эффективного и рентабельного агробизнеса", – заявил Марат Ахметжанов

Важно, что большая часть этих средств – порядка 56,6 млрд тенге – уже выплачена, а к маю планируется полностью закрыть долги. Еще одним мощным инструментом стала программа льготного кредитования "Кен Дала 2", через которую уже прокредитованы сотни хозяйств. Это позволяет фермерам без задержек закупать семена, удобрения и льготное дизельное топливо, цена на которое в этом году на 15% ниже рыночной.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

"Многие ошибочно считают эти деньги просто субсидиями, но на самом деле это возвратные средства. Чтобы привлечь в отрасль целый триллион тенге, бюджет затратил всего 158 млрд – новый механизм субсидирования купонов показал свою эффективность. Благодаря самой низкой ставке в 5%, мы смогли охватить финансированием 8 млн га по всей стране", – отметил вице-министр сельского хозяйства РК Азат Султанов.

Техническая готовность области к выходу в поле не вызывает сомнений. В посевной кампании задействуют огромный массив техники: 37 тыс. единиц, включая высокопроизводительные посевные комплексы и современные тракторы. Параллельно с подготовкой к севу в Кокшетау открылась выставка "AGROKOKSHETAU 2026", где более 25 компаний представили новейшие достижения в области агротехнологий.