В Жамбылской области полицейский отстоял через суд право на декрет

В Жамбылской области суд встал на сторону полицейского, который обратился в суд с иском к своему работодателю – Департаменту полиции после отказа в предоставлении декретного отпуска, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, истец состоит в браке с 2019 года и вместе с супругой воспитывает троих детей. Младшая дочь родилась летом 2023 года. После рождения ребенка мужчина подал заявление на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, однако получил отказ. В качестве причины указывалась нехватка сотрудников в личном составе.

Судом установлено, что у истца имеется листок временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком. Его супруга в это время занимается предпринимательской деятельностью. Суд признал аргументы департамента о нехватке кадров и наличии вакантных должностей несостоятельными, отметив, что право на отпуск по уходу за ребенком предоставляется независимо от пола работника и иных обстоятельств.

По итогам разбирательства суд признал действия Департамента полиции незаконными и обязал предоставить истцу декретный отпуск.

5 апреля 2025 года стало известно, что у декретных выплат в Казахстане появился лимит.