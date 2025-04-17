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Общество

В Жамбылской области полицейский отстоял через суд право на декрет

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 21:37 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области суд встал на сторону полицейского, который обратился в суд с иском к своему работодателю – Департаменту полиции после отказа в предоставлении декретного отпуска, сообщает Zakon.kz.

По данным суда, истец состоит в браке с 2019 года и вместе с супругой воспитывает троих детей. Младшая дочь родилась летом 2023 года. После рождения ребенка мужчина подал заявление на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, однако получил отказ. В качестве причины указывалась нехватка сотрудников в личном составе.

Судом установлено, что у истца имеется листок временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком. Его супруга в это время занимается предпринимательской деятельностью. Суд признал аргументы департамента о нехватке кадров и наличии вакантных должностей несостоятельными, отметив, что право на отпуск по уходу за ребенком предоставляется независимо от пола работника и иных обстоятельств.

По итогам разбирательства суд признал действия Департамента полиции незаконными и обязал предоставить истцу декретный отпуск.

5 апреля 2025 года стало известно, что у декретных выплат в Казахстане появился лимит

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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