Благодатный огонь, ночные богослужения: как встретят Пасху в Казахстане

В преддверии праздника Святой Пасхи глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр обратился к гражданам, сообщает Zakon.kz.

Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр:

"Пользуясь возможностью, от всего сердца поздравляю православных христиан нашей страны и всех, кому дорог этот светлый день, с наступающим великим торжеством. Крестом и Воскресением Господь соединил небо и землю, вечное и временное, Творца и творение, Бога и человека. Христос взял на себя грех мира и примирил человечество с Небесным Отцом. Подобно евангельским женам-мироносицам и апостолам, которые стали первыми свидетелями Воскресения, мы призваны возвещать эту великую радость тем, кто нам близок и дорог, и тем, кто нас окружает в быту или на работе.

Вера в воскресшего Спасителя, живое общение с ним должно в полной мере отражаться на всех сторонах нашей деятельности. Посмотрим вокруг – рядом с нами немало людей, не обретших смысл бытия, страдающих, скорбящих, одиноких, обездоленных, болящих. Позаботимся о том, чтобы люди, видя наши искренние добрые дела, совершаемые во славу Воскресшего Господа, приобщались к Истине, укреплялись в надежде, наполнялись любовью, обращали свои сердца к Отцу, который на небесах.

Пусть пасхальная радость сегодня коснется сердец всех казахстанцев, озарит духовным светом благословенную землю Великой степи, наполнит ее миром и благополучием!"

Пасхальное богослужение пройдет во всех храмах страны в ночь с 19 на 20 апреля.

Митрополит Александр совершит пасхальный крестный ход, праздничную утреню и Литургию в Вознесенском кафедральном соборе Алматы. Начало – в 23:30.

На официальном YouTube канале Казахстанского Митрополичьего округа Semirechie состоится прямая трансляция Пасхального ночного богослужения из Вознесенского кафедрального собора Алматы.

Особым событием праздника Пасхи станет прибытие Благодатного огня из храма Гроба Господня в Иерусалиме в Казахстан. Вечером 20 апреля – в сам день Пасхи – в 17:00 Благодатный огонь будет принесен в Вознесенский кафедральный собор города Алматы.

Кроме того, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр рассказал, что осенью этого года предстоятель Русской Православной Церкви Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибудет в Казахстан.

"Его Святейшество положительно ответил на приглашение президента страны Касым-Жомарта Токаева принять участие в VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет 17-18 сентября текущего года в Астане. Предполагается, что помимо участия в Съезде, Его Святейшество в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, совершит Божественную Литургию в главном храме страны – Успенском кафедральном соборе Астаны, посетит место подвигов и страдальческой кончины новомучениц Церкви Христовой и массового захоронения узниц Акмолинского лагеря жен изменников Родины – "АЛЖИР", встретится с казахстанскими архипастырями и руководством Республики, побывает на месте строительства храма и духовно-просветительского центра во имя всех святых, в земле Казахстанской просиявших", – сообщил митрополит.

Предстоятель также выразил желание посетить город Шымкент, где находится печально известная на весь мир Лисья балка, место расстрела и последнего упокоения тысяч православных христиан, в числе которых – митрополит Казанский Кирилл (Смирнов), митрополит Иосиф (Петровых), архиепископ Алексий (Орлов), епископ Евгений (Кобранов), многие другие известные архипастыри и пастыри и бесчисленное множество простых верующих.

Накануне, 17 апреля, президент Касым-Жомарт Токаев наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра орденом "Достық" I степени.