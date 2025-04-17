Токаев наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 17 апреля 2025 года, наградил митрополита Астанайского и Казахстанского Александра орденом "Достық" I степени, сообщает Zakon.kz.
Также, как отмечено в публикации Акорды, глава государства поздравил митрополита и всех православных верующих с праздником Пасхи.
Фото: akorda.kz
В продолжение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значительный вклад Православной церкви в продвижение традиционных и семейных ценностей, воспитание молодого поколения и сохранение богатого культурного наследия страны.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
По случаю 15-летия служения митрополита Александра в Казахстане и в знак признания его заслуг в деле укрепления мира и согласия президент наградил орденом "Достық" I степени.
Ранее в Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана Чрезвычайными и Полномочными Послами семи государств.
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