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Общество

Акимат Алматы сделал заявление касательно "сообщений от Ерболата Досаева"

Ерболат Досаев, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 10:48 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Алматы 18 апреля 2025 года обратился к казахстанцам из-за фейковых сообщений от имени акима Ерболата Досаева, передает корреспондент Zakon.kz.

Официальное предупреждение распространила пресс-служба:

"В мессенджере WhatsApp распространяются фейковые сообщения от имени акима Алматы Ерболата Досаева и сотрудников акимата. Неизвестные лица направляют сообщения и совершают звонки с номера ‪+7 707 342 64 39‬, а также, возможно, с других номеров. Сообщаем официально: акимат Алматы не осуществляет рассылку сообщений подобного характера. Распространение таких сообщений и звонки от неизвестных лиц – это мошеннические действия".

Акимат Алматы просит гражан:

  • не отвечать на подобные сообщения;
  • не переходить по сомнительным ссылкам;
  • не передавать свои персональные данные.
"Будьте бдительны и доверяйте только официальным источникам информации. В случае получения подобных сообщений обратитесь в правоохранительные органы".Пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в соцсетях распространяют видео интервью акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, которое оказалось фейковым.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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