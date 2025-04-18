Акимат Алматы сделал заявление касательно "сообщений от Ерболата Досаева"
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Акимат Алматы 18 апреля 2025 года обратился к казахстанцам из-за фейковых сообщений от имени акима Ерболата Досаева, передает корреспондент Zakon.kz.
Официальное предупреждение распространила пресс-служба:
"В мессенджере WhatsApp распространяются фейковые сообщения от имени акима Алматы Ерболата Досаева и сотрудников акимата. Неизвестные лица направляют сообщения и совершают звонки с номера +7 707 342 64 39, а также, возможно, с других номеров. Сообщаем официально: акимат Алматы не осуществляет рассылку сообщений подобного характера. Распространение таких сообщений и звонки от неизвестных лиц – это мошеннические действия".
Акимат Алматы просит гражан:
- не отвечать на подобные сообщения;
- не переходить по сомнительным ссылкам;
- не передавать свои персональные данные.
"Будьте бдительны и доверяйте только официальным источникам информации. В случае получения подобных сообщений обратитесь в правоохранительные органы".Пресс-служба акимата Алматы
Ранее сообщалось, что в соцсетях распространяют видео интервью акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, которое оказалось фейковым.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript