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Экономика и бизнес

Городской бюджет Алматы при Ерболате Досаеве достиг рекордных 2,4 трлн тенге

Алматы, пресс-служба, акимат, бюджет, фото - Новости Zakon.kz от 24.05.2025 11:34 Фото: пресс-служба акимата Алматы
За последние три года под руководством акима Ерболата Досаева Алматы продемонстрировал стабильную положительную динамику социально-экономического развития. В прошлом году экономика Алматы выросла на 20,7% к 2021 году.

Валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения увеличился на 56,6%, достигнув 27 557 долларов против 17 595 долларов в 2021 году.

Алматы сохраняет статус инвестиционного центра Казахстана. За 2022-2024 годы в экономику города привлечено порядка 5,2 трлн тенге инвестиций в основной капитал, с ростом на 52,4% к 2021 году. По итогам января-апреля этого года привлечено 541,3 млрд тенге инвестиций в основной капитал с ростом на 35,6%. По объему инвестиций мегаполис занял первое место по стране.

Малый и средний бизнес занимает ключевую роль в экономическом развитии города. Вклад МСБ в экономику мегаполиса увеличился с 47,5% в 2021 году до 60,3% в 2024 году.

Сектор МСБ остается главным источником занятости, где работают 90% от общего числа занятых в городе, или 972,1 тыс. человек.

В 2025 году впервые городской бюджет Алматы превысил отметку в 2,4 трлн тенге. Это выше в 2,3 раза по сравнению с началом 2022 года (1 трлн тенге). Бюджет развития увеличен до 622 млрд тенге, что больше в 2,9 раза, чем в 2022 году (213 млрд тенге).

В текущем году сохраняется динамичное развитие экономики города Алматы. По итогам января-апреля 2025 года краткосрочный экономический индикатор Алматы ускорился до 9,1%.

Основными драйверами роста экономики стали транспорт (+23,9%), строительство (+21,3%) и обрабатывающая промышленность (+17,6%).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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