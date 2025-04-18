Опять зима: резкое похолодание и переход дождя в снег нагрянут в Казахстан

Погода не перестает преподносить жителям Казахстана сюрпризы. Из прогноза на 19, 20 и 21 апреля 2025 года следует, что в страну возвращается зима: ожидаются резкое похолодание и переход дождя в снег. Но также синоптики пообещали постепенное потепление, сообщает Zakon.kz.

Об этом проинформировали специалисты РГП "Казгидромет":

"Не успели жители северных регионов почувствовать весну, наслаждаясь солнцем и теплом, как на территорию Казахстана ворвался северо-западный циклон, принесший с собой ощутимое понижение температуры воздуха и переход дождя в снег. И даже жители южных регионов ощутили отголоски холода".

Однако, как отметили в Гидрометцентре, на этом сюрпризы весны не закончатся:

"В ближайшие дни в северных и восточных регионах сохранятся дожди, которые 19 апреля еще могут перейти в снег. Но все же весна берет свое, и несмотря на дожди, ожидается постепенное повышение температуры воздуха".

Но жителям западных регионов повезло больше всех, так как у них весне быть.

"Только на западе прогнозируется по-настоящему весенняя погода – будет солнечно, а столбики термометров в дневные часы поднимутся до +25+30°С". РГП "Казгидромет"

Ранее сообщалось, что в Казахстане побит температурный рекорд 81-летней давности.