Зима напомнит о себе: юг Казахстана ждет резкое похолодание
Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на 19-21 февраля 2026 года. Специалисты отмечают, что в южной части страны ожидается резкое похолодание, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным распространенного заявления, эта зима щедро одаривала южные регионы Казахстана непривычным теплом, однако в ближайшие дни она напомнит о своем характере.
Через территорию юга страны начнут смещаться холодные воздушные массы, которые принесут осадки.
"Сначала дождь, переходящий в снег, местами возможны сильные осадки".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Кроме того, метеорологи предупреждают об усилении ветра и гололедных явлениях.
Температура воздуха заметно понизится: как днем, так и ночью столбики термометров опустятся до +2+7°С.
