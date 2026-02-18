#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.99
580.25
6.38
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
489.99
580.25
6.38
События

Зима напомнит о себе: юг Казахстана ждет резкое похолодание

снег, деревья, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 11:02 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на 19-21 февраля 2026 года. Специалисты отмечают, что в южной части страны ожидается резкое похолодание, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным распространенного заявления, эта зима щедро одаривала южные регионы Казахстана непривычным теплом, однако в ближайшие дни она напомнит о своем характере.

Через территорию юга страны начнут смещаться холодные воздушные массы, которые принесут осадки.

"Сначала дождь, переходящий в снег, местами возможны сильные осадки".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, метеорологи предупреждают об усилении ветра и гололедных явлениях.

Температура воздуха заметно понизится: как днем, так и ночью столбики термометров опустятся до +2+7°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 11:02
Туман и сильный ветер накроют Казахстан 18 февраля

О том, каким будет март в разных регионах Казахстана, можно узнать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
До -6°C ночью: Казахстан ждет резкое похолодание с 28 сентября
12:16, 26 сентября 2025
До -6°C ночью: Казахстан ждет резкое похолодание с 28 сентября
Юг Казахстана накроет резкое похолодание
12:32, 04 ноября 2024
Юг Казахстана накроет резкое похолодание
На юг Казахстана надвигается похолодание
11:59, 27 марта 2024
На юг Казахстана надвигается похолодание
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бывший тренер сборной Казахстана попал в сферу внимания служб госбезопасности
11:49, Сегодня
Бывший тренер сборной Казахстана попал в сферу внимания служб госбезопасности
Форвард сборной Казахстана присоединился к "Атырау"
11:23, Сегодня
Форвард сборной Казахстана присоединился к "Атырау"
Главный тренер "Металлурга" "начал торговаться" с журналисткой после матча с "Барысом"
10:58, Сегодня
Главный тренер "Металлурга" "начал торговаться" с журналисткой после матча с "Барысом"
В России "отменили" новую олимпийскую сенсацию из Казахстана
10:53, Сегодня
В России "отменили" новую олимпийскую сенсацию из Казахстана
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: