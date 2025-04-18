В Алматы задержали автора видео, оправдывающего напавшего на иностранца в Жамбылской области

Полиция Алматы задержала алматинца Адильжана Абдугалиева, который записал видео с поддержкой казахстанца, ранившего ножом иностранца на АЗС в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Видео появилось 14 апреля 2025 года. Сегодня, 18 апреля, в пресс-службе Департамента полиции его прокомментировали.

"В ходе мониторинга социальных сетей Департаментом полиции города Алматы выявлена публикация, содержащая признаки разжигания межнациональной розни. Установлено, что житель города гр. А.А., находясь, предположительно, по месту жительства в Алматы, на своей странице в YouTube разместил видео, в котором допустил высказывания, в том числе следующего содержания: "резать людей по политическим убеждениям – это нормально". Данное видео вызвало широкий общественный резонанс и волну возмущения в социальных сетях. Пользователи назвали подобные заявления подстрекательством к насилию и угрозой межнациональному согласию", – сказано в сообщении ДП.

По данному факту Следственное управление ДП Алматы возбудило уголовное дело по статье 174 Уголовного кодекса (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни).

"Автор публикации установлен и доставлен в полицию для проведения необходимых процессуальных действий. Полиция Алматы напоминает: распространение деструктивных материалов, способных подорвать общественную стабильность и спровоцировать рознь, недопустимо и будет жестко пресекаться в рамках закона. Призываем граждан сохранять взаимное уважение и соблюдать нормы действующего законодательства", – обратились в полиции.

14 апреля стало известно о том, что на иностранного гражданина совершено нападение с ножом в Жамбылской области. 32-летний пострадавший был доставлен в больницу. Позже стало известно, что подозреваемый взят под стражу, а пострадавшего перевезли в Алматы и приставили к нему охрану.