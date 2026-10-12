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Общество

Полиция Алматы обратилась к мужчинам, ищущим знакомства в интернете

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 16:21 Фото: pexels
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы 12 октября 2026 года обратились с предупреждением о том, что на первый взгляд безобидное знакомство в интернете может закончиться ограблением, сообщает Zakon.kz.

Схема такова: девушка договаривается о встрече с парнем, они уединяются в квартире. Но внезапно появляются незнакомые мужчины, представляющиеся ее братьями. Дальше – угрозы, вымогательство денег и грабеж. В итоге знакомство превращается в криминальную ловушку.

"В Алматы подобные схемы уже приводили к задержанию целых преступных групп. С начала года четыре группы установлены, задержаны и осуждены. Однако появились новые эпизоды", – сообщили в ДП.

Полиция предупреждает: за безобидной перепиской может скрываться заранее спланированное преступление.

"Не соглашайтесь на сомнительные встречи в незнакомых местах, не теряйте бдительности и при первых признаках угрозы незамедлительно обращайтесь в полицию", – обратились в полиции.

Ранее в поле зрения полиции Алматы попала история парня и девушки, расставание которых закончилось угрозами: парень угрожает распространить в интернете личные фотографии.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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