"Он из Шымкента": в Казнете раскрыли тайну самого улыбчивого бизнесмена из России
Так, в подписи к видео на странице в Instagram идет следующая подпись: "Продолжайте улыбаться, друзья мои".
"Добрый вечер, Шымкент. Улыбайтесь, пожалуйста. Будьте счастливы!" – отметил Василенко в кадре.
Казахстанец спросил у "человека-улыбки", знает ли он что-нибудь на казахском языке. На что получил отрицательный ответ.
Видео заканчивается совместным звонким смехом.
Пользователи Сети после просмотра пошутили, что Николай со своим настроем к жизни явно родом из Шымкента.
- На самом деле мы прекрасно знаем, что он с Шымкента.
- Богатый смех.
- Солнечный привет из Узбекистана. Всему Казахстану, особенно, Шымкенту. Всем мира и добра.
- В Шымкенте люди всегда счастливы. Пусть так и будет.
- Очуметь. Шымкенцы везде.
- В Шымкенте живут самые лучшие, добрые и улыбчивые.
- Я догадывался, что он – шымкентский.
- Правильно, мы должны быть везде и улыбаться всегда.
- Мы все в Шымкенте улыбаемся, как Николай.
31 марта 2025 года пользователям Сети стало доступно интервью Ксении Собчак с ростовским предпринимателем Николаем Василенко. Впрочем, не все зрители улыбнулись в ответ. Многих смутили некоторые высказывания блогера. К примеру, отвечая на вопрос о предпочтениях среди женщин, Василенко заявил, что для него важно "чувствовать, что он может сломать женщину". На уточняющий вопрос Собчак он пояснил, что речь идет именно о физическом аспекте. Теперь пользователи выражают обеспокоенность, предполагая, что за внешне доброжелательным образом бизнесмена может скрываться другая, более "темная" сторона.