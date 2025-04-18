"Он из Шымкента": в Казнете раскрыли тайну самого улыбчивого бизнесмена из России

Казахстанец, владеющий магазином по продаже аксессуаров и ремонту мобильных телефонов в Шымкенте, случайно встретил ростовского бизнесмена Николая Василенко. Мужчина широко известен в социальных сетях призывами улыбаться, сообщает Zakon.kz.

Так, в подписи к видео на странице в Instagram идет следующая подпись: "Продолжайте улыбаться, друзья мои".

"Добрый вечер, Шымкент. Улыбайтесь, пожалуйста. Будьте счастливы!" – отметил Василенко в кадре.

Казахстанец спросил у "человека-улыбки", знает ли он что-нибудь на казахском языке. На что получил отрицательный ответ.

Видео заканчивается совместным звонким смехом.

Пользователи Сети после просмотра пошутили, что Николай со своим настроем к жизни явно родом из Шымкента.

На самом деле мы прекрасно знаем, что он с Шымкента.

Богатый смех.

Солнечный привет из Узбекистана. Всему Казахстану, особенно, Шымкенту. Всем мира и добра.

В Шымкенте люди всегда счастливы. Пусть так и будет.

Очуметь. Шымкенцы везде.

В Шымкенте живут самые лучшие, добрые и улыбчивые.

Я догадывался, что он – шымкентский.

Правильно, мы должны быть везде и улыбаться всегда.

Мы все в Шымкенте улыбаемся, как Николай.

31 марта 2025 года пользователям Сети стало доступно интервью Ксении Собчак с ростовским предпринимателем Николаем Василенко. Впрочем, не все зрители улыбнулись в ответ. Многих смутили некоторые высказывания блогера. К примеру, отвечая на вопрос о предпочтениях среди женщин, Василенко заявил, что для него важно "чувствовать, что он может сломать женщину". На уточняющий вопрос Собчак он пояснил, что речь идет именно о физическом аспекте. Теперь пользователи выражают обеспокоенность, предполагая, что за внешне доброжелательным образом бизнесмена может скрываться другая, более "темная" сторона.