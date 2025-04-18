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Общество

"Он из Шымкента": в Казнете раскрыли тайну самого улыбчивого бизнесмена из России

Николай Василенко, бизнесмен, Россия, Шымкент, улыбка, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 14:40 Фото: pexels
Казахстанец, владеющий магазином по продаже аксессуаров и ремонту мобильных телефонов в Шымкенте, случайно встретил ростовского бизнесмена Николая Василенко. Мужчина широко известен в социальных сетях призывами улыбаться, сообщает Zakon.kz.

Так, в подписи к видео на странице в Instagram идет следующая подпись: "Продолжайте улыбаться, друзья мои".

"Добрый вечер, Шымкент. Улыбайтесь, пожалуйста. Будьте счастливы!" – отметил Василенко в кадре.

Казахстанец спросил у "человека-улыбки", знает ли он что-нибудь на казахском языке. На что получил отрицательный ответ.

Видео заканчивается совместным звонким смехом.

Пользователи Сети после просмотра пошутили, что Николай со своим настроем к жизни явно родом из Шымкента.

  • На самом деле мы прекрасно знаем, что он с Шымкента.
  • Богатый смех.
  • Солнечный привет из Узбекистана. Всему Казахстану, особенно, Шымкенту. Всем мира и добра.
  • В Шымкенте люди всегда счастливы. Пусть так и будет.
  • Очуметь. Шымкенцы везде.
  • В Шымкенте живут самые лучшие, добрые и улыбчивые.
  • Я догадывался, что он – шымкентский.
  • Правильно, мы должны быть везде и улыбаться всегда.
  • Мы все в Шымкенте улыбаемся, как Николай.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 14:40
"Добр, чист, красив": самый улыбчивый бизнесмен из России завоевывает Instagram

31 марта 2025 года пользователям Сети стало доступно интервью Ксении Собчак с ростовским предпринимателем Николаем Василенко. Впрочем, не все зрители улыбнулись в ответ. Многих смутили некоторые высказывания блогера. К примеру, отвечая на вопрос о предпочтениях среди женщин, Василенко заявил, что для него важно "чувствовать, что он может сломать женщину". На уточняющий вопрос Собчак он пояснил, что речь идет именно о физическом аспекте. Теперь пользователи выражают обеспокоенность, предполагая, что за внешне доброжелательным образом бизнесмена может скрываться другая, более "темная" сторона.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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