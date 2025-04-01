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Культура и шоу-бизнес

"Людей в бетон заливал": в Сети обсуждают интервью Собчак с самым улыбчивым бизнесменом из России

Николай Василенко, Ксения Собчак, интервью, обсуждение, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 16:04 Фото: Instagram/nikolay_anatolievich_vasilenko
31 марта 2025 года пользователям Сети стало доступно интервью Ксении Собчак с ростовским предпринимателем Николаем Василенко. Уже почти год его называют "человеком-улыбкой" и "лавандовым рафом" за короткие видео, в которых он расхваливает любую погоду, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации с анонсом Собчак подчеркнула, что Николай Василенко – краснокнижный бизнесмен.

"Он всем доволен, ему очень счастливо живется, платит налоги, ни на что не жалуется, живет в Ростове, в Москву не хочет. В 90-х он сделал состояние на продаже алкоголя, а в нулевых весь свой успешный бизнес задорого продал. Но кому сегодня это интересно. Его второй бизнес оказался не менее прибыльным. Теперь Василенко – "амбассадор улыбки" и самый солнечный человек России. Все свои полтора миллиона подписчиков Николай каждый день просит улыбаться, благодарить Бога, читать книги и радоваться жизни. И делает он это все совершенно искренне", – уточнила ведущая.

Сам же Николай не остался в стороне и высказался о журналистке:

"Благодарю за то, что обратили свое внимание на меня. За то, что приехали ко мне. Так много дали мне, так тепло, добро меня увидели и показали!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 16:04
"Добр, чист, красив": самый улыбчивый бизнесмен из России завоевывает Instagram

Впрочем, не все зрители улыбнулись в ответ. Многих смутили некоторые высказывания блогера. К примеру, отвечая на вопрос о предпочтениях среди женщин, Василенко заявил, что для него важно "чувствовать, что он может сломать женщину". На уточняющий вопрос Собчак он пояснил, что речь идет именно о физическом аспекте.

Теперь пользователи выражают обеспокоенность, предполагая, что за внешне доброжелательным образом бизнесмена может скрываться другая, более "темная" сторона.

  • Я отписалась от Николая. Все его улыбки и доброта – это лицемерие. Не настолько он любит людей, как играет некую роль для себя. Развлекается, пока ему это не надоест. Он не настоящий.
  • Это та категория людей, которые, заработав миллионы, потом говорят, что не в деньгах счастье.
  • Он такой весь идеальный с виду и говорит тоже так идеально... но есть подвох, чувствую нутром.
  • Не разделяю восхищение людей Василенко. Человек внутри абсолютно не то, что мы видим снаружи. Интервью смогла посмотреть 10 минут с перемоткой. Неприятно. Думаю, что однажды мы услышим какую-то ужасающую историю...
  • Активно агрессивная и пассивно агрессивный встретились.
  • Пустой и скучный.
  • Впервые вижу человека с такой мощной маской, за которой совершенно непонятно, какой он на самом деле…
  • В 90-е разбогатеть в России! Я представляю, как он с этой улыбкой людей в бетон заливал.

Ранее мы сообщали, что поклонники казахстанского артиста Димаша Кудайбергена атаковали соцсети российского композитора Игоря Крутого.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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