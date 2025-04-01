"Людей в бетон заливал": в Сети обсуждают интервью Собчак с самым улыбчивым бизнесменом из России

31 марта 2025 года пользователям Сети стало доступно интервью Ксении Собчак с ростовским предпринимателем Николаем Василенко. Уже почти год его называют "человеком-улыбкой" и "лавандовым рафом" за короткие видео, в которых он расхваливает любую погоду, сообщает Zakon.kz.

В описании к публикации с анонсом Собчак подчеркнула, что Николай Василенко – краснокнижный бизнесмен.

"Он всем доволен, ему очень счастливо живется, платит налоги, ни на что не жалуется, живет в Ростове, в Москву не хочет. В 90-х он сделал состояние на продаже алкоголя, а в нулевых весь свой успешный бизнес задорого продал. Но кому сегодня это интересно. Его второй бизнес оказался не менее прибыльным. Теперь Василенко – "амбассадор улыбки" и самый солнечный человек России. Все свои полтора миллиона подписчиков Николай каждый день просит улыбаться, благодарить Бога, читать книги и радоваться жизни. И делает он это все совершенно искренне", – уточнила ведущая.

Сам же Николай не остался в стороне и высказался о журналистке:

"Благодарю за то, что обратили свое внимание на меня. За то, что приехали ко мне. Так много дали мне, так тепло, добро меня увидели и показали!"

Впрочем, не все зрители улыбнулись в ответ. Многих смутили некоторые высказывания блогера. К примеру, отвечая на вопрос о предпочтениях среди женщин, Василенко заявил, что для него важно "чувствовать, что он может сломать женщину". На уточняющий вопрос Собчак он пояснил, что речь идет именно о физическом аспекте.

Теперь пользователи выражают обеспокоенность, предполагая, что за внешне доброжелательным образом бизнесмена может скрываться другая, более "темная" сторона.

Я отписалась от Николая. Все его улыбки и доброта – это лицемерие. Не настолько он любит людей, как играет некую роль для себя. Развлекается, пока ему это не надоест. Он не настоящий.

Это та категория людей, которые, заработав миллионы, потом говорят, что не в деньгах счастье.

Он такой весь идеальный с виду и говорит тоже так идеально... но есть подвох, чувствую нутром.

Не разделяю восхищение людей Василенко. Человек внутри абсолютно не то, что мы видим снаружи. Интервью смогла посмотреть 10 минут с перемоткой. Неприятно. Думаю, что однажды мы услышим какую-то ужасающую историю...

Активно агрессивная и пассивно агрессивный встретились.

Пустой и скучный.

Впервые вижу человека с такой мощной маской, за которой совершенно непонятно, какой он на самом деле…

В 90-е разбогатеть в России! Я представляю, как он с этой улыбкой людей в бетон заливал.

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