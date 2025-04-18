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Общество

Правда ли, что Казахстан одолжил России военную технику для парада

Военная спецтехника, военные вертолеты, военный вертолет, армия, военный полигон, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 15:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казнете активно распространяется видео с колонной военной техники. Автор рассылки утверждает, что вооружение Россия якобы одолжила у Казахстана для парада, сообщает Zakon.kz.

Вся эта информация является недостоверной. На самом деле, как заявлено в публикации издания Stopfake.kz, техника съезжается на парад, который пройдет в Астане и будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом еще 12 марта 2025 года сообщало Министерство обороны (МО) Казахстана.

"В связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом".Пресс-служба МО РК

Также тогда было отмечено, что на отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения.

Кроме того, с 22 апреля по 7 мая 2025 года в Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации.

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, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 15:03
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К казахстанцам еще тогда обратились с предупреждением.

"Просим с пониманием отнестись к введенным ограничениям, воздерживаться от распространения недостоверной информации и обращаться только к официальным источникам".Пресс-служба МО РК

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Дню защитника Отечества, пройдет в Астане 7 мая. В нем примут участие 4,5 тыс. человек.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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