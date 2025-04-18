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Общество

Скандал с казахстанским блогером: омбудсмен вступилась за 9-летнего мальчика

блогер, скандал, телефон, Казахстан, Закиева, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2025 19:13 Фото: pexels
Уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева озвучила свою версию скандала вокруг известной блогерши Дариги Нуркеевой (более известна под псевдонимом Daricorn) и 9-летнего мальчика, сообщает Zakon.kz.

Омбудсмен с сожалением подчеркивает, что ежедневно в социальных сетях можно наблюдать, как грубо нарушаются права детей, используются их персональные данные, фотографии, видео в различных целях.

При этом, по ее словам, взрослые не задумываются о последствиях, о том, какие психологические травмы это может нанести ребенку, разбить его доверие к миру.

"В погоне за личными целями забывают о человечности. Очень жаль, что у взрослых, которые сделали этого, не хватило совести извиниться перед ребенком и попытаться исправить сложившуюся ситуацию. Всегда нужно помнить, что такие действия могут сломать жизнь ребенка".Динара Закиева

Фото: Facebook/dinara.zakiyeva

"В начале года совместно с депутатом Кучинской Ю. В. мы подготовили поправки, касающиеся обеспечения безопасности детей, ужесточения наказания, уголовной ответственности в части использования изображений, фотографий, видео детей. Скоро они будут направлены на заключение в правительство".Динара Закиева

В заключительной части Закиева уточнила, что находится на связи с мамой ребенка.

"Договорились, что окажем любую необходимую помощь", – добавила она.

Ранее в социальных сетях широкую огласку получил скандал, в центре которого оказался девятилетний ребенок, снявшийся в видео для рекламы сети кафе. По словам матери мальчика, ребенка сняли на видео без ее согласия.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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