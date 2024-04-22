Омбудсмен Закиева обратилась к казахстанским родителям с призывом
В Stories за 22 апреля 2024 года сказано, что только за сутки (20 апреля) по стране утонули два ребенка, а трое – выпали из окон.
"Пожалуйста, не оставляйте детей одних у водоемов, установите блокираторы на окна. Безопасность детей в наших руках".Динара Закиева
Фото: Instagram/zakiyevadinara
В продолжении Закиева уточнила:
"В соответствии с новым законом ОСИ, КСК должны проводить мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, включая оповещение родителей о необходимости устанавливать блокираторы на окна. В новом законе также предусматривается ответственность за необеспечение безопасности детей родителями".
Материал по теме
Ранее корреспондент Zakon.kz рассказывал, что в Казахстане устанавливается нулевая терпимость за насилие в отношении детей.
Подписаны законы, усиливающие ответственность за любые формы насилия в семейно-бытовой сфере. Основной – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Речь в нем идет о ряде поправок в УК, Предпринимательский, Социальный, Трудовой кодексы и другие НПА – всего в семь кодексов и восемь законов. И сопутствующий – о внесении поправок в КоАП.
Читайте также