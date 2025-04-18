Волшебное цветение урюка в горах растрогало алматинцев
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко запечатлел дивную красоту урюка в алматинских горах, сообщает Zakon.kz.
Фотографу удалось снять короткометражный клип о цветении урюка. Он напомнил о быстротечности этого явления.
"Цветение урюка в горах Алматы! Это так быстротечно и так красиво. Успейте увидеть своими глазами!" – подписал пост автор.
Алматинцы поинтересовались, где можно воочию застать эту красоту, а других кадры заставили задуматься о вечном:
- Керемет!
- Очень красиво.
- Волшебно...
Ранее популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию атмосферных снимков цветущих деревьев.
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