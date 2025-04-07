Алматинский фотограф запечатлел волшебные моменты весны: в Алматы зацвел урюк

Популярный алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал серию атмосферных снимков цветущих деревьев, сообщает Zakon.kz.

Снимки он 7 апреля разместил на своей странице в Instagram

"Цветение урюка – один из самых волшебных моментов весны в Алматы. Когда еще вокруг голые ветки, а на деревьях уже вспыхивают бело-розовые облака. Этот мимолетный праздник длится всего несколько дней, и каждый год я жду эти моменты, чтобы сделать новые фото. В прошлом году урюк не зацвел, а в этом очень красиво! Я скажу больше – урюк цветет не просто на улицах, а в сердцах алматинцев. Мы ловим эти кадры, вдохи весны, чтобы снова вспомнить, за что так любим наш город", – написал Доценко под постом.

Подписчики фотографа оставили множество восхищенных комментариев под публикацией:

Урюк – это алматинская сакура!

Безумно красивые, волшебные и завораживающие фото! Почему-то думала, что урюк – это именно сушеный абрикос, задалась вопросом, почему вы пишете об урюке. Полезла в интернет, оказывается это просто тюркское название абрикоса, что абсолютно логично!

Ранее Дмитрий Доценко поделился снимками Алматы, окутанного в белоснежное одеяло.