Политика

Токаев поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи

Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил верующих казахстанцев со Светлым Христовым Воскресением – Пасхой, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, этот знаменательный день занимает особое место в христианском календаре, символизируя любовь, надежду, духовное обновление.

Праздник Пасхи и предваряющий его пост укореняют в сознании верующих идеалы сострадания, милосердия, добрососедства, взаимопомощи.

"Православие вносит значительный вклад в утверждение в нашем обществе принципов справедливости, миролюбия, толерантности, доверия. Передаваемые из поколения в поколение пасхальные обычаи способствуют сохранению семейных устоев, укреплению нравственности, учат уважению к старшим, заботе о ближних. В основе развития нашей страны – национальное единство и межконфессиональное согласие, гармоничное сочетание традиционных ценностей и всесторонней модернизации. Принятая на референдуме Народная Конституция стала ярким воплощением стремления нашего народа жить и трудиться в прогрессивной стране в атмосфере мира и стабильности, верховенства закона и порядка, знаний и инноваций, природолюбия и чистоты", – сказал Токаев.

По его словам, общая ответственность за будущее нашей Родины поможет нам преодолеть любые вызовы и достичь поставленных целей.

"Пусть этот замечательный праздник принесет радость и благополучие в каждый дом!" – поздравляет президент.

Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Узбекистана посетили достопримечательности Бухары.

Аксинья Титова
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных верующих с праздником Пасхи
08:05, 15 апреля 2023
Касым-Жомарт Токаев поздравил православных верующих с праздником Пасхи
Токаев поздравил православных верующих с Пасхой
08:02, 05 мая 2024
Токаев поздравил православных верующих с Пасхой
Аким Алматы поздравил православных горожан с Пасхой
10:34, 05 мая 2024
Аким Алматы поздравил православных горожан с Пасхой
Последние
Популярные
Читайте также
Рыбакина поздравила сборную Казахстана с выходом в решающий этап Billie Jean King Cup
09:07, Сегодня
Рыбакина поздравила сборную Казахстана с выходом в решающий этап Billie Jean King Cup
Казахстанский хоккеист приблизил свой клуб к полуфиналу плей-офф канадской лиги
08:43, Сегодня
Казахстанский хоккеист приблизил свой клуб к полуфиналу плей-офф канадской лиги
Овечкин забил 1006‑ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки
08:07, Сегодня
Овечкин забил 1006‑ю шайбу в НХЛ и приблизился к рекорду Гретцки
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с экс-чемпионкой из Китая на топ-турнире по шахматам
00:45, 12 апреля 2026
Бибисара Асаубаева сыграла вничью с экс-чемпионкой из Китая на топ-турнире по шахматам
