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Общество

Таких силовиков мы еще не видели: в Нацгвардии удивили казахстанцев

Нацгвардия , фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 13:44 Фото: Instagram/ulttyq_ulan_resmi
Подборка необычных снимков появилась в соцсетях Нацгвардии РК. Сотрудники ведомства не остались в стороне от модного тренда Ghibli-мемов и растрогали казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

С помощью обновленного генератора изображений в ChatGPT настоящие фото силовиков превратились в иллюстрации в стиле аниме Миядзаки.

"Национальная гвардия тоже в тренде", – подписали пост в ведомстве.

Подписчики поддержали публикацию одобрительными комментариями:

  • Пусть наша страна всегда будет жить в мире и спокойствии.
  • Очень уместно быть в тренде, молодцы.
  • Мой сын выполняет свой долг. Рада видеть его в этом тренде.
  • Так круто, ребята.

За сутки публикация набрала 599 лайков.

Ранее в Китае заявили, что 19 апреля в стране удалось запустить широкополосную сеть 10G.

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Андрей Дюсупов
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