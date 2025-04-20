Таких силовиков мы еще не видели: в Нацгвардии удивили казахстанцев

Фото: Instagram/ulttyq_ulan_resmi

Подборка необычных снимков появилась в соцсетях Нацгвардии РК. Сотрудники ведомства не остались в стороне от модного тренда Ghibli-мемов и растрогали казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

С помощью обновленного генератора изображений в ChatGPT настоящие фото силовиков превратились в иллюстрации в стиле аниме Миядзаки. "Национальная гвардия тоже в тренде", – подписали пост в ведомстве. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 6698 әскери бөлімі (@ulttyq_ulan_6698) Подписчики поддержали публикацию одобрительными комментариями: Пусть наша страна всегда будет жить в мире и спокойствии.

Очень уместно быть в тренде, молодцы.

Мой сын выполняет свой долг. Рада видеть его в этом тренде.

Так круто, ребята. За сутки публикация набрала 599 лайков. Ранее в Китае заявили, что 19 апреля в стране удалось запустить широкополосную сеть 10G.

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