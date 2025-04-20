Таких силовиков мы еще не видели: в Нацгвардии удивили казахстанцев
Фото: Instagram/ulttyq_ulan_resmi
Подборка необычных снимков появилась в соцсетях Нацгвардии РК. Сотрудники ведомства не остались в стороне от модного тренда Ghibli-мемов и растрогали казахстанцев, сообщает Zakon.kz.
С помощью обновленного генератора изображений в ChatGPT настоящие фото силовиков превратились в иллюстрации в стиле аниме Миядзаки.
"Национальная гвардия тоже в тренде", – подписали пост в ведомстве.
Подписчики поддержали публикацию одобрительными комментариями:
- Пусть наша страна всегда будет жить в мире и спокойствии.
- Очень уместно быть в тренде, молодцы.
- Мой сын выполняет свой долг. Рада видеть его в этом тренде.
- Так круто, ребята.
За сутки публикация набрала 599 лайков.
Ранее в Китае заявили, что 19 апреля в стране удалось запустить широкополосную сеть 10G.
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