Как на подбор: за что мужской хор Нацгвардии РК полюбился казахстанцам

Все более популярным становится мужской хор Нацгвардии РК, покоряя уникальным исполнением просторы интернета, а также казахстанцев на улицах. Так кто же они, словно на подбор: молодые, крепкие, красивые и талантливые парни с бархатными голосами, разузнал Zakon.kz.

Художественный руководитель мужского хора, лейтенант Бауыржан Алтынбеков, рассказал, что коллектив состоит из 12 человек в возрасте от 20 до 35 лет. Отбор в хор проводится через прослушивание очень тщательно. Желающих вступить в их ряды очень много, однако это по силам только самым талантливым и преданным призванию.

"В том составе, в котором мы находимся сейчас, хор существует с марта 2016 года. Изначально в 2008 году был сформирован небольшой мужской вокальный ансамбль. Через шесть лет было принято решение собрать большой мужской хор. Инициатором являлся главнокомандующий Национальной гвардии, а ныне министр обороны Республики Казахстан, генерал-полковник Руслан Жаксылыков. Первым руководителем мужского хора стал одаренный педагог и уникальный артист Асхат Таушев, который собрал коллектив и положил начало нашего творческого пути". Бауыржан Алтынбеков

Фото: из личного архива мужского хора Национальной гвардии РК

Национальная гвардия входит в состав МВД РК, поэтому участники хора одновременно и артисты с музыкальным образованием, и военнослужащие по контракту.

"Мы являемся военными и вокалистами. Совмещаем службу и музыкальное творчество. Как военнослужащие, мы занимаемся боевой и строевой подготовкой, поддерживаем физическую форму. А как певцы, ежедневно совершенствуем вокальные и хоровые навыки путем распевок, дыхательных упражнений и постоянным обновлением хорового репертуара". Бауыржан Алтынбеков

У представителей хора уникальные голоса и фееричные выступления: в основном парни предстают в военных костюмах и исполняют патриотические песни. У них мощный мужской вокал, сложные аранжировки и авторские обработки. Они поют исключительно без дирижера, что очень сложно. Однако это не мешает им демонстрировать высокий профессионализм и сплоченную командную работу.

"Мы регулярно репетируем, выбираем композиции и песни, которые соответствуют нашим музыкальным вкусам. У нас безграничный репертуар, от мировой классики до рока, от джаза до народных хитов. Благодаря этому нам удается достучаться до сердец каждого нашего слушателя. Наши ребята любят свою деятельность за возможность выражать себя через музыку. Сложности могут заключаться в совмещении службы и репетиций, но мы успешно справляемся с этим". Бауыржан Алтынбеков

Фото: из личного архива мужского хора Национальной гвардии РК

Музыка всегда играла важную роль в поддержке боевого духа. В военные годы песни придавали силу и уверенность, подбадривали наших героев, внушали чувство единства. Для мужского хора Национальной гвардии РК это мощный инструмент выражения эмоций, дань памяти историческим событиям и патриотизма.

Недавно хор вышел в народ: он спел в автобусах Астаны военные песни. Пассажиры не сдержали эмоций, они присоединились к вокалистам и тепло поблагодарили их за то, что отдали дань памяти героям, которые ковали великую Победу и подарили нам мирное небо.

"Акция 100 дней до Победы" – это дань уважения героическим подвигам старшего поколения, которая позволяет нам стать ближе к народу и делиться нашими эмоциями. Исполнители испытывают радость и гордость, а слушатели реагируют с восторгом и благодарностью. Наша популярность и появление поклонников стали для нас приятным сюрпризом, что мотивирует продолжать наше дело. С этой акцией в скором времени планируем тур по всем городам Казахстана". Бауыржан Алтынбеков

Фото: из личного архива мужского хора Национальной гвардии РК

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Мужской хор дает сольные концерты, а также ежегодно выступает на более чем 100 мероприятиях.

"В основном мы даем концерты в Астане. Один из них – "Любимые песни из советских кинофильмов", где мы собирали полный зал зрителей и подарили всем незабываемые эмоции. Также по приглашению посещаем другие города Казахстана. Сейчас, когда коллектив стал известен на всю страну, приходят письма от разных организаций, которые приглашают нас приехать и выступить. Мы уже стали постоянными участниками мероприятий на официальных визитах глав стран и правительств. Также проявляем инициативу участвовать в больших конкурсах, в которых завоевываем престижные награды". Бауыржан Алтынбеков

Бауыржан Алтынбеков высказал мнение касательно других мужских хоров в Казахстане, а также ответил, почему в их коллективе нет женщин.

"Мы рады, что в нашей стране развивается хоровое искусство и пользуется популярностью, и у нас есть возможность радовать слушателей этим прекрасным видом музыкального творчества. Конкуренция мотивирует нас стремиться к совершенству. Мы всем коллективам желаем всего наилучшего и творческих успехов. К тому же мы, конечно, очень ценим вклад прекрасных дам в военное дело, однако мужской хор – это другое. В его исполнении каждое военно-патриотическое произведение, а также любые другие песни звучат по-особенному, придавая произведениям невероятную мощь и благородное звучание". Бауыржан Алтынбеков

Мужской хор Нацгвардии РК планирует продолжать радовать и удивлять аудиторию новыми композициями и творческими проектами. В этом году много значимых праздничных событий, таких как 180-летие великого Абая, 30-летие Ассамблеи народа Казахстана, 30-летие Конституции РК и 80-летие Великой Победы. К ним артисты уже начали готовиться.