Культура и шоу-бизнес

Вы такого еще не видели: оригинальную игру на кобызе показал казахстанец

Вы такого еще не видели: оригинальную игру на кобызе показал казахстанец, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 19:42 Фото: из личного архива Толегена Сарсенбаева
В Сети завирусился необычный тренд: музыканты буквально дверью играют на разных инструментах. Казахстанцы тоже присоединились к флешмобу и результат впечатляет, сообщает Zakon.kz.

Интернет облетел тренд, в котором музыканты вешают свой инструмент на потолок, затем, прикрутив смычок к двери, играют на нем, то открывая, то закрывая дверцу. Этот способ опробовали как известные виртуозы, так и любопытные любители: от гитары до скрипки. Мир удивил и казахстанец Максат Медеубек, который на кобызе исполнил патриотическую музыку.

Был ли кобыз подвешен к потолку – вопрос остается открытым. Однако слушателей впечатлило его исполнение, которые поддержали музыканта со словами:

  • Кайф.
  • Вы такого еще не видели.
  • Считается.

Ранее Zakon.kz рассказал про алматинца Бахытжана Быхина, который пишет авторскую музыку на популярные видео из соцсетей.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
Таких силовиков мы еще не видели: в Нацгвардии удивили казахстанцев
13:44, 20 апреля 2025
Таких силовиков мы еще не видели: в Нацгвардии удивили казахстанцев
Казахстанец сыграл на кобызе саундтрек к фильму "Титаник"
12:02, 10 августа 2024
Казахстанец сыграл на кобызе саундтрек к фильму "Титаник"
"Пирамиды такого не видели": Димаш Кудайберген показал яркие кадры своего шоу в Египте
14:50, 01 декабря 2025
"Пирамиды такого не видели": Димаш Кудайберген показал яркие кадры своего шоу в Египте
