Вы такого еще не видели: оригинальную игру на кобызе показал казахстанец

В Сети завирусился необычный тренд: музыканты буквально дверью играют на разных инструментах. Казахстанцы тоже присоединились к флешмобу и результат впечатляет, сообщает Zakon.kz.

Интернет облетел тренд, в котором музыканты вешают свой инструмент на потолок, затем, прикрутив смычок к двери, играют на нем, то открывая, то закрывая дверцу. Этот способ опробовали как известные виртуозы, так и любопытные любители: от гитары до скрипки. Мир удивил и казахстанец Максат Медеубек, который на кобызе исполнил патриотическую музыку.

Был ли кобыз подвешен к потолку – вопрос остается открытым. Однако слушателей впечатлило его исполнение, которые поддержали музыканта со словами:

