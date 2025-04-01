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Наука и технологии

Магнитные бури накроют Землю: ученые опубликовали прогноз на апрель

Магнитная буря, прогноз, апрель , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 19:32 Фото: chatgpt
В апреле на Земле ожидается шесть дней магнитных бурь – такие данные содержатся в долгосрочном прогнозе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, сообщает Zakon.kz.

Согласно расчетам специалистов, геомагнитные бури возможны 5, 8, 9, 10, 22 и 24 апреля. В эти дни магнитное поле Земли может оказаться под сильным воздействием солнечной активности. Помимо этого, возмущенное состояние магнитосферы прогнозируется 6, 7, с 11 по 14, а также 21 и 25 апреля.

В ближайшие трое суток вероятность возникновения магнитной бури оценивается как низкая – около 7%.

Магнитные бури представляют собой резкие колебания геомагнитного поля Земли, возникающие в результате вспышек на Солнце и выбросов корональной массы. Продолжительность бурь варьируется от нескольких часов до нескольких дней. Их сила классифицируется по шкале от G1 (слабая) до G5 (экстремальная).

Ранее 26 марта на Землю обрушилась магнитная буря планетарного масштаба, причиной которой стало преждевременное попадание планеты в зону высокоскоростного потока солнечного ветра. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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