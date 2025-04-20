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Общество

Отрог антициклона защитит от осадков, но сохранит заморозки: какая погода ожидает казахстанцев 21 апреля

Алматы, осень в Алматы, пасмурная погода в Алматы, тучи в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2025 16:21 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по Казахстану на 21 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны обусловит отрог антициклона. Он принесет казахстанцам отдых от осадков.

"Лишь на севере, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, а на востоке, помимо дождей, возможен и снег", – сообщили синоптики.

В целом по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, в горных районах юго-востока – туман, днем на востоке – град.

Ночью на востоке, в предгорных районах Алматинской, а также на юге Жамбылской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Астане 21 апреля переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. При грозе порывы ветра составят 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +18+20°.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +16+18°.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +23+25°.

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Андрей Дюсупов
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