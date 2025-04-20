Отрог антициклона защитит от осадков, но сохранит заморозки: какая погода ожидает казахстанцев 21 апреля
По данным РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны обусловит отрог антициклона. Он принесет казахстанцам отдых от осадков.
"Лишь на севере, востоке, в горных районах юга и юго-востока страны в связи с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами, а на востоке, помимо дождей, возможен и снег", – сообщили синоптики.
В целом по республике ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, в горных районах юго-востока – туман, днем на востоке – град.
Ночью на востоке, в предгорных районах Алматинской, а также на юге Жамбылской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
В Астане 21 апреля переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. При грозе порывы ветра составят 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°, днем +18+20°.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +5+7°, днем +16+18°.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Порывы ветра достигнут 10 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +23+25°.