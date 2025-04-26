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Общество

Казахстанцев предупредили о ночных заморозках в одном из регионов страны

заморозки, погода, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 16:22 Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по Казахстану на 27 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана на погоду будет оказывать влияние западный циклон.

"Он принесет дожди с грозами. На севере и западе страны ожидаются ливни, на западе, севере и в центре Казахстана возможно выпадение града", – рассказали синоптики.

По республике прогнозируют усиление ветра, на юге – пыльную бурю, на юго-востоке и западе в ночные и утренние часы – туман.

Ночью на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки до -1.

В Кызылординской области, а также на севере, западе, в центре и предгорных районах Туркестанской области, на северо-востоке и востоке Мангистауской области сохранится высокая пожарная опасность.

На северо-западе Жамбылской и на юге Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики предоставили предварительный прогноз погоды в Алматы на ближайшие семь дней. По данным РГП "Казгидромет", в мегаполисе ожидается резкое повышение температуры до +33°C.

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Андрей Дюсупов
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