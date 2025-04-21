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Общество

Минюст будет выявлять скрытые доходы у неплательщиков алиментов

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 11:23 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 21 апреля 2025 года на правительственном часе в Мажилисе заявил, что у неплательщиков алиментов, работающих через сайты-агрегаторы, будут выявлять скрытые доходы, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас проводится работа по автоматизации трудоустройства должников – для этого систему исполнительного производства планируют интегрировать с базой данных министерства труда, чтобы оперативно получать информацию об их социальном статусе и занятости.

"Также будут выявлены скрытые доходы должника, работающего через сайты-агрегаторы, такие как Яндекс, InDriver и другие. Одновременно проводится анализ возможности установления иных источников доходов и их использования для взыскания задолженностей. Нормативным Постановлением Конституционного суда рекомендовано рассмотреть вопрос о совершенствовании законодательства об исчислении и взыскании алиментов с лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. В рамках исполнения данного Постановления разработаны поправки в Кодекс "О браке (супружестве) и семье", согласно которым размер алиментов должникам-индивидуальным предпринимателям будет определяться судом в твердой денежной форме", – сказал Ерлан Сарсембаев.

Он отметил, что эти законодательные поправки находятся на рассмотрении у депутатов.

"Кроме того, хотелось бы отметить, что вопросы совершенствования взыскания алиментов в настоящее время рассматриваются в стенах Сената Парламента. Создана рабочая группа с участием представителей судебной администрации, министерств юстиции, культуры и информации, труда и социальной защиты населения, просвещения и Республиканской палаты частных судебных исполнителей, а также общественности. В рамках рабочей группы прорабатываются законодательные решения по поднимаемым проблемам", – рассказал министр.

Ранее министр юстиции Ерлан Сарсембаев озвучил, что половина браков в Казахстане заканчивается разводом.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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