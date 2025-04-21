Половина браков в Казахстане заканчивается разводом

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 21 апреля 2025 года на правительственном часе в Мажилисе озвучил, как негативная статистика по количеству разводов связана с уклонением от оплаты алиментов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, актуальным является вопрос алиментных платежей.

"Поскольку являются одной из самых социально значимых категорий дел, затрагивающих права несовершеннолетних, и могут находиться на исполнении до 18 лет. На начало года на принудительном исполнении находилось 283 тыс. документов, из них 12 тыс., или 4%, являются проблемными. По ним принимаются меры по обеспечению исполнения", – озвучил спикер.

Он отметил, что основными проблемами при отработке исполнительных документов о взыскании алиментов остаются отсутствие постоянного дохода, имущества, а в отдельных случаях – умышленное сокрытие доходов.

"С должниками, не имеющими постоянного дохода, на системной основе проводится работа по их трудоустройству. Крайней мерой в отношении должников является привлечение их к административной и уголовной ответственности. Однако полагаем, что принятие данных мер полностью не разрешает проблему неоплаты алиментов. Нежелание содержать своих детей, уклонение от оплаты алиментов являются следствиями кризиса семейно-брачных отношений", – сказал министр юстиции.

С его слов, об этом также свидетельствует негативная статистика по количеству разводов: за прошлый год зарегистрировано 61 080 разводов, что в сравнении с количеством заключенных браков – 124 774 – составило почти половину.

"Полагаем, что тут должна проводиться комплексная работа отдельных государственных органов по укреплению института семьи и защите интересов детей. Данная категория дел находится на особом контроле министерства", – дополнил Ерлан Сарсембаев.

5 апреля 2025 года к казахстанцам с важным предупреждением по поводу алиментов обратилась прокуратура.