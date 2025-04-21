Создаст иждивенческие настроения: Минюст об отсутствии алиментного фонда в Казахстане

Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 21 апреля 2025 года на правительственном часе в Мажилисе ответил, почему не создадут государственный алиментный фонд в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ранее министерство уже прорабатывало этот вопрос совместно с заинтересованными государственными органами, однако инициатива не получила поддержки, так как ее реализация легла бы бременем на республиканский бюджет.

"Это может сподвигнуть со стороны алиментнообязанных лиц определенные иждивенческие настроения. Зная о том, что государство возьмет на свои плечи указанные расходы, их количество может кратно возрасти. И это тоже аргумент для того, что на сегодня с этим фондом, с внедрением его торопиться не стоит. Но на самом деле в моем понимании надо все-таки искать возможности воспитательного процесса, повышения культуры, повышения сознания того, что семья – это не просто союз двух, это обязательство перед своими детьми, которые совершеннолетние граждане должны брать осознанно, осмысленно и понимать, что никто, кроме отца и матери, полноценно воспитать и содержать своих детей не сможет", – считает Ерлан Сарсембаев.

Министр подчеркнул, что поднимаемая тема действительно актуальна и чувствительна. Речь идет не только об алиментных обязательствах, но и о более глубоких проблемах, лежащих в основе современной семейной ситуации.

"К сожалению, те ценности, которые были ранее присущи нашему народу, на сегодня утрачиваются и, как показывает статистика, к сожалению, каждый второй брак распадается. Соответственно, страдает семья и, прежде всего, дети. В этом плане сама по себе проблема действительно заслуживает отдельного внимания. Из общего объема, на который сегодня следует обратить внимание, это 12 тыс. алиментнообязанных лиц, которые вошли в "красную" зону. По ним ведется точечная работа. Я имею в виду со стороны частных судебных исполнителей и законодательном плане, те механизмы, которые предусмотрены, вплоть до административной и уголовной ответственности, они предусмотрены. Но мы понимаем, что это не решение проблем", – дополнил Ерлан Сарсембаев.

Как отметил глава Минюста, если человек не осознает и не понимает ценность семьи и своих детей, то рассчитывать на то, что его можно исправить лишь с помощью административной или уголовной ответственности, вряд ли правильно.

"Понимаем, что эта мера крайняя, она может быть в какой-то степени жесткая, но в корне она проблему не решает. Поэтому то предложение, которое вы предлагали от имени партии, на самом деле неоднократно изучалось, оно тоже имеет определенные свои положительные и отрицательные моменты", – сказал Ерлан Сарсембаев.

Ранее министр юстиции Ерлан Сарсембаев заявил, что у неплательщиков алиментов, работающих через сайты-агрегаторы, будут выявлять скрытые доходы.