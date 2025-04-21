#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
521.9
593.5
6.39
Общество

Создаст иждивенческие настроения: Минюст об отсутствии алиментного фонда в Казахстане

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 11:39 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр юстиции Ерлан Сарсембаев 21 апреля 2025 года на правительственном часе в Мажилисе ответил, почему не создадут государственный алиментный фонд в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, ранее министерство уже прорабатывало этот вопрос совместно с заинтересованными государственными органами, однако инициатива не получила поддержки, так как ее реализация легла бы бременем на республиканский бюджет.

"Это может сподвигнуть со стороны алиментнообязанных лиц определенные иждивенческие настроения. Зная о том, что государство возьмет на свои плечи указанные расходы, их количество может кратно возрасти. И это тоже аргумент для того, что на сегодня с этим фондом, с внедрением его торопиться не стоит. Но на самом деле в моем понимании надо все-таки искать возможности воспитательного процесса, повышения культуры, повышения сознания того, что семья – это не просто союз двух, это обязательство перед своими детьми, которые совершеннолетние граждане должны брать осознанно, осмысленно и понимать, что никто, кроме отца и матери, полноценно воспитать и содержать своих детей не сможет", – считает Ерлан Сарсембаев.

Министр подчеркнул, что поднимаемая тема действительно актуальна и чувствительна. Речь идет не только об алиментных обязательствах, но и о более глубоких проблемах, лежащих в основе современной семейной ситуации.

"К сожалению, те ценности, которые были ранее присущи нашему народу, на сегодня утрачиваются и, как показывает статистика, к сожалению, каждый второй брак распадается. Соответственно, страдает семья и, прежде всего, дети. В этом плане сама по себе проблема действительно заслуживает отдельного внимания. Из общего объема, на который сегодня следует обратить внимание, это 12 тыс. алиментнообязанных лиц, которые вошли в "красную" зону. По ним ведется точечная работа. Я имею в виду со стороны частных судебных исполнителей и законодательном плане, те механизмы, которые предусмотрены, вплоть до административной и уголовной ответственности, они предусмотрены. Но мы понимаем, что это не решение проблем", – дополнил Ерлан Сарсембаев.

Как отметил глава Минюста, если человек не осознает и не понимает ценность семьи и своих детей, то рассчитывать на то, что его можно исправить лишь с помощью административной или уголовной ответственности, вряд ли правильно.

"Понимаем, что эта мера крайняя, она может быть в какой-то степени жесткая, но в корне она проблему не решает. Поэтому то предложение, которое вы предлагали от имени партии, на самом деле неоднократно изучалось, оно тоже имеет определенные свои положительные и отрицательные моменты", – сказал Ерлан Сарсембаев.

Ранее министр юстиции Ерлан Сарсембаев заявил, что у неплательщиков алиментов, работающих через сайты-агрегаторы, будут выявлять скрытые доходы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Виза в США: важное объявление сделали для казахстанцев
Общество
12:52, Сегодня
Виза в США: важное объявление сделали для казахстанцев
"У нас нет другой Родины": Токаев обратился к молодежи
Общество
12:36, Сегодня
"У нас нет другой Родины": Токаев обратился к молодежи
К казахстанцам с предупреждением обратилась крупнейшая сеть лабораторий
Общество
12:17, Сегодня
К казахстанцам с предупреждением обратилась крупнейшая сеть лабораторий
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: