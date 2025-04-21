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Общество

"У нас нет другой Родины": Токаев обратился к молодежи

&quot;У нас нет другой Родины&quot;: Токаев обратился к молодежи, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 12:36 Фото: akorda.kz
Выступая 21 апреля 2025 года на экологическом фестивале "Таза Қазақстан", глава государства Касым-Жомарт Токаев рассказал, что многие предложенные молодыми казахстанцами проекты отражают бережное отношение к Родине и окружающей среде, сообщает Zakon.kz.

В частности, как отметил президент, отдельного внимания заслуживают проекты Даны Есенгали и Камилы Кышкашбаевой, демонстрирующие креативные способности современной молодежи и ее подлинную любовь к родной земле.

Глава государства напомнил, что будущее страны – в руках образованной и передовой молодежи, в том числе участников сегодняшнего мероприятия.

"У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Никто за нас не наведет порядок и чистоту на нашей земле. Поддержание чистоты – долг каждого гражданина. За последние годы в стране произошли кардинальные преобразования. Для того, чтобы построить Справедливое государство, нам необходимо обеспечить уважение к закону и порядку. Мы продолжаем масштабные реформы, которые осуществляются, прежде всего, для молодого поколения, для вас. Убежден, молодежь ждет светлое будущее. Я искренне верю в вас и возлагаю на вас большие надежды!"Касым-Жомарт Токаев

Президент уверен, что "благодаря патриотичным, образованным и трудолюбивым молодым людям Казахстан станет Справедливым, Чистым, Безопасным и Процветающим передовым государством".

"Желаю вам успехов!" – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

О чем еще заявил президент на экологическом фестивале "Таза Қазақстан", можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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