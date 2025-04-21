Школьница из Атырау подарила Токаеву футболку с шопером
По данным пресс-службы Акорды, главе государства была представлена тематическая выставочная экспозиция, включающая секции по управлению отходами, проекты промышленных предприятий, стартапы в сфере экологии, школьные экологические инициативы, а также детские художественные работы на экологическую тематику.
Фото: akorda.kz
Кроме того, учащиеся 5-го класса школы-лицея №40 имени А. Маргулана Нурбахыт Ермекулы и Айзат Ержанкызы представили президенту свои проекты по очистке и сохранению реки Есиль.
Фото: akorda.kz
Далее школьница из Атырау Аружан Галымжан представила президенту детские рисунки, посвященные теме экономии воды.
Примечательно, что в творческом конкурсе, организованном по инициативе "Таза Қазақстан", приняли участие более тысячи учащихся по всей стране.
"Главе государства рассказали об идеях детских рисунков и вручили памятные подарки в виде футболки и шопера, на которых изображена работа победительницы. Касым-Жомарт Токаев похвалил детей за активное участие", – говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что в рамках участия в экофестивале "Таза Қазақстан" президент совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка "Жастар".