Школьница из Атырау подарила Токаеву футболку с шопером

Сегодня, 21 апреля 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев осмотрел выставку, посвященную экологическому фестивалю "Таза Қазақстан", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, главе государства была представлена тематическая выставочная экспозиция, включающая секции по управлению отходами, проекты промышленных предприятий, стартапы в сфере экологии, школьные экологические инициативы, а также детские художественные работы на экологическую тематику.

Фото: akorda.kz

Кроме того, учащиеся 5-го класса школы-лицея №40 имени А. Маргулана Нурбахыт Ермекулы и Айзат Ержанкызы представили президенту свои проекты по очистке и сохранению реки Есиль.

Фото: akorda.kz

Далее школьница из Атырау Аружан Галымжан представила президенту детские рисунки, посвященные теме экономии воды.

Примечательно, что в творческом конкурсе, организованном по инициативе "Таза Қазақстан", приняли участие более тысячи учащихся по всей стране.

"Главе государства рассказали об идеях детских рисунков и вручили памятные подарки в виде футболки и шопера, на которых изображена работа победительницы. Касым-Жомарт Токаев похвалил детей за активное участие", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в рамках участия в экофестивале "Таза Қазақстан" президент совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка "Жастар".