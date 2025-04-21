Касым-Жомарт Токаев подвел итоги года "Таза Қазақстан"

Касым-Жомарт Токаев сегодня, 21 апреля 2025 года, выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан". Президент в своем выступлении подчеркнул особую значимость проводимого фестиваля, сообщает Zakon.kz.

Глава государства подчеркнул, что проект "Таза Қазақстан" был запущен год назад.

"Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто с первого дня принимает активное участие в этой общенациональной акции. Отрадно видеть среди участников увлеченных и талантливых молодых людей. Сегодня в каждом уголке нашей страны вы усердно трудитесь на благо общества. Это пример для других. Как глава государства я всегда буду поддерживать вас!" Касым-Жомарт Токаев

Говоря о значении акции, глава государства отметил, что поддержание в чистоте ума, тела и окружающей среды является отражением внутренней культуры человека. Он напомнил, что не раз призывал превратить сохранение чистоты в неотъемлемое качество жизни общества.

Фото: akorda.kz

"Чистота должна начинаться с каждого человека, каждого дома, каждой улицы и каждого города. Акция "Таза Қазақстан" не должна быть одноразовой, она должна стать нашим образом жизни. Недаром говорят: "Жас келсе – іске" ("Молодость – время дел"). Идея охраны природы объединяет вас. Благодаря вашим совместным усилиям это полезное начинание превратилось в масштабное движение. Вот что значит сплоченность ради общего дела". Касым-Жомарт Токаев

Также президент в своей речи высоко оценил деятельность волонтеров.

По его словам, волонтеры – это подлинные патриоты своей страны. Глава государства также отметил, что промышленные предприятия и предприниматели вносят вклад в улучшение экологической ситуации.

В выступлении были подведены итоги работы, проведенной в рамках проекта "Таза Қазақстан". В частности, вывезены миллионы тонн мусора и высажены саженцы. Хорошей традицией становится проведение акции "Всеказахстанский день посадки леса".

"В рамках этой акции за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд. Наводя порядок вокруг, высаживая деревья, мы создаем комфортную и здоровую окружающую среду. Только от нас зависит, в каком состоянии будут наши дворы и улицы, парки и скверы. Чистота и порядок – это одни из ключевых показателей высокого качества жизни". Касым-Жомарт Токаев

В заключительной части президент подчеркнул, что следует прививать бережное отношение к природе и культуру чистоты каждому гражданину, особенно молодому поколению.

"К примеру, важно сортировать мусор, экономить воду и электричество, нельзя сорить в общественных местах. Это должно стать нормой поведения в нашем обществе. Следует уделять особое внимание экологическому просвещению. Это одно из ключевых направлений общенациональной кампании "Таза Қазақстан". Сейчас мы видим, что все больше людей бережно и ответственно относятся к окружающей среде. Наши граждане осознанно выбирают экологический стиль жизни. Только что я обошел стенды, где были выставлены работы наших предприятий, которые уделяют внимание экологии. Благодарен за это вам! В обществе формируется новая экологическая культура. Мышление всего народа начало меняться. Молодежь это глубоко осознает". Касым-Жомарт Токаев

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Кроме того, в рамках участия в экофестивале "Таза Қазақстан" президент совместно с экоактивистами посадил дерево на территории столичного парка "Жастар".