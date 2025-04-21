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Общество

Новый вид мошенничества появился в Казахстане

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2025 16:49 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Казахстанцев 21 апреля 2025 года предупредили о мошенничестве на рынке фармацевтики: появились фейковые интернет-аптеки, сообщает Zakon.kz.

Как пишет aqparatsaqsysy, мошенники создают сайты-клоны официальных интернет-аптек, практически неотличимые от настоящих. Там можно выбрать необходимое лекарство, ввести данные банковской карты и даже "получить" быструю доставку. Деньги списываются, а вот лекарства человек не получает.

Как распознать фальшивку и не попасться на удочку? Основные признаки фейкового интернет-магазина:

  • Цены могут быть существенно ниже, чем на других площадках. Вдобавок аферисты могут заманивать бесплатной доставкой.
  • Нет информации о продавце и его контактных данных.
  • Магазин создан недавно. Дату его появления можно проверить с помощью специальных интернет-сервисов (https://be1.ru/stat/), предоставляющих информацию о веб-сайтах. Для этого на сервисе необходимо ввести адрес веб-страницы и после этого найти категорию "возраст домена" или "дата создания сайта". К тому же надо обратить внимание на адрес сайта, имеются ли лишние буквы в интернет-адресе и т.д.
  • Нет описания товаров или они сильно отличаются от описаний у конкурентов.
  • Менеджеры звонят по телефону и настойчиво просят совершить покупку прямо сейчас (в связи с акцией и т.д.).
  • На сайте имеется требование предоплаты через малоизвестные платежные системы или банковским переводом на карту физического лица.
  • Продавец предоставляет скан своего документа, удостоверяющего личность, чтобы втереться в доверие, вместо официальных лицензий организации, которые можно проверить через официальные интернет-ресурсы.

Казахстанцам советуют не покупать лекарства вне аптек у незнакомых людей, с рук или по объявлению.

Сегодня, 21 апреля, крупная сеть клинико-диагностических лабораторий обратилась к казахстанцам с предупреждением о мошенниках. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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